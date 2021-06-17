【網騙陷阱】肥佬扮律師兼基金老闆呃女人錢　三招騙過百萬揭一家三口住豪宅

▲ 兩位苦主在交友APP結識自稱David的富豪，最後被騙錢及感情。

玩交友App可以擴闊社交圈子，但一不留心，有機會墮入騙徒的陷阱，被騙感情及財物。早前有2位女士被一位自稱高學歷、高職及富有的David Chou騙了過百萬元及感情，原來是個跨國職業騙徒。《東張西望》跟進事件及嘗試聯絡David Chou了解。

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肥佬軟飯王特徵

這「肥佬軟飯王」自稱David Chou，綽號Panda，身型肥胖的他已過50歲。他指自己在史丹福法律系畢業，有學識、有人脈、有財力，分別用律師及基金老闆身份，加上3招軟飯王秘笈欺騙兩位苦主。

第一招：有樓有錢有頭有面

第一招，他在苦主前建立出有樓有錢有頭有面的形象。苦主Karlie剛申請離婚，因要與先生打官司，打算在交友App認識法律人士，尋求他們的意見。最後，她認識自稱大律師的David，而David指自己同樣處理離婚手續，引起共鳴。

後來，David約Karlie到半島酒店見面，穿著得「西裝骨骨」，在Karlie前講流利的英文。他出入有司機、名車及保鑣，又帶Karlie出入高級場合，形象富貴。

而面對另一位苦主Mabel，David由「大律師」，變成同樣富貴的基金公司老闆，擁有遊艇及多輛名車，住在逾萬呎的淺水灣豪宅。

David建立富貴形象十分徹底，即使節目組到蘭桂坊採訪，幾乎人人都認識David，甚至有酒吧的老闆及員工指他非常富有。兩位苦主對David的身份深信不疑，成功被騙。

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第二招：口甜舌滑攻你個心

第二招，David會以口甜舌滑俘虜苦主的心，早晚窩心問候苦主，又與苦主傾訴。Karlie指David會向他說「早晨，Baby」；而Mable指無論跟David說甚麼問題，他都可回答。

第三招：所有時間俾晒你

第三招，David為苦主付出所有時間。Mabel指David會花很多時間陪伴自己，例如在她公司樓下等待1至2小時，等她下班和她吃飯。而Karlie認為David是她的精神寄託，在離婚一事上一直給予支持，猶如他的哥哥。

感情穩定開始騙財

當建立信任及穩定的感情後，David便出招欺騙2位苦主的金錢。David向Karlie表示，因為與老婆離婚打官司而被凍結了所有銀行賬戶，因此問Karlie借了很多次2萬元。

Mable亦有類似經歷，隔日就被要求從提款機提取$2萬元，提款次數更逾60多次。

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軟飯王真正身分曝光

節目組調查後發現，該名軟飯王David真正身份是王姓新加坡籍華人，早前他被刊登在香港及新加玻各大報章，曾因一項盜竊及14項欺詐罪成，在香港被判監54個月，服刑後被遣返新加坡。

近年，他再回港一嚐吃軟飯滋味，不只呃錢，還碌爆受害人信用卡。Mable指David會碌她的信用卡，用作購物名牌及跟朋友吃飯等等，前後花了$60多萬，

佢會叫我幫佢碌住先。

而Karlie的信用卡被David碌了約$70萬。

節目組根據信用於的消費紀錄，到訪David常去的蘭桂坊酒吧，其中酒吧負責人劉晨芝指Davidh自稱從事金融，他出現在很多蘭桂坊的酒吧。不過曾接收到很多人對David的投訴，所以她的酒吧不再歡迎他了，其他酒吧最近都不見David出現。

後來，Karlie透過藥物袋上的名字，才發現David Chou是一位新加坡罪犯；Mabel在分手後，通過David的payme的個人資料照片，發現他已有女伴及兒子。David哄騙苦主提款，又用苦主的信用卡簽賬消費，金額合共逾100萬。

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David：完全是廢話

據悉，David在香港有一個叫Michelle的女伴，兩人育有一子，一家三口住在紅磡豪宅。苦主們想盡辦法追討，但遭到David辱罵及要脅，

會同警方講長命債長命還！

《東張西望》致電David及他的女伴Michelle，但兩人並沒有正面回應，而David就惱羞成怒，不斷說「完全是廢話」及粗口。

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責任編輯：王芷瑩