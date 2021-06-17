【寶寶大過天】商天娥跪求龔慈恩演技爆發　兩大花旦情路各異感家庭最重要

▲ 80年代兩大花旦龔慈恩與商天娥合作《寶寶大過天》。

TVB《寶寶大過天》承接《BB來了》講家長、子女以及兩代的溝通，題材貼近父母心聲，當中80年代兩大花旦龔慈恩和商天娥，劇中分別榮升外婆及麻麻，「專制外母」鬥「烏龍奶奶」有不少火花。

昨晚一集《寶寶大過天》，商天娥演的美歡美歡因做出不智行為，令日童面試泡湯，為此內疚，更向外家楚翹跪下，娥姐跟龔慈恩的演技交流，令網民大讚達神級火花。

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馬明教路演惡外母

日前商天娥及龔慈恩作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，二人大談拍攝劇集《寶寶大過天》感受。龔慈恩直言角色具挑戰。

她說：「平時做開『腍善』角色較多，今次做一個較強勢的知識份子，監製想給觀眾新鮮感，不過要我大聲講嘢，我都辛苦，他們集體教我應該怎講話，馬國明教我高級人事如何望人的眼神，對眼要好肯定，意思是給一個明確訊息眼神，不用真鬧人，要不寒而慄！」

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跟《樓奴》相隔六年再TVB拍劇的商天娥直言過足戲癮，她說：「今次我又要同龔慈恩在地下爬、要著泳衣打底浸水、床戲、Cosplay都有，拍Cosplay時我老公都在埸，一見到我個Look，嚇到冇聲出！我以前比較正規，不過再爆些都可以，要做就做得誇些，令觀眾有驚喜。」

談到與岑麗香《樓奴》後再次合作，商天娥說：「今次覺得她有女人韻味，同6年前完全不同，做了媽咪有另外一種味道。」龔慈恩則表示岑麗香給人一種舒服感覺，她說：「她好Sweet，回到公司未埋位拍攝，已經叫我媽咪！」

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80年代花旦際遇不同

龔慈恩和商天娥在80年代同屬TVB花旦，龔慈恩在1984年入讀TVB電視藝員訓練班，因為外表甜美，畢業後即受力捧《薛丁山征西》、《楚留香之蝙蝠傳奇》，古裝扮相脫俗。

商天娥則入讀1982年藝訓班而入行，出道即受力捧，曾演出多齣重頭劇如《儂本多情》、《鹿鼎記》等，惟二人只曾在《楊家將》有同劇同作。90年代商天娥曾轉投亞視，至2003才重返TVB演出《隔世追兇》。

▲ 娥姐跟丈夫十分恩愛。（取自微博）

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晚婚的商天娥，至40多歲方覓如意郎君，婚後減產做家庭主婦，樂享二人世界。雖然今次要升呢做馬國明媽媽，娥姐曾笑言，連馬國明指何以她這年紀生得出他。

她曾跟TOPick分享，演員不應被角色和年齡限制。「女演員始終有限制，多了幾條皺紋就演不到少艾，但都無所謂，乜嘢年紀咪做乜嘢演員囉。無所謂，正如只要你保養得好，無任何心理關口需要衝破。」」

至於龔慈恩在1990年與築商人霍振華結婚，但因發現男方有婚外情，在1991年離婚。在1999年，她與台灣藝人林煒在加拿大多倫多註冊結婚，不過在2019年9月，龔慈恩承認與丈夫早已分居兩年，並正式辦理離婚手續。

▲ 最美星二代女兒林愷鈴。

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龔慈恩不做虎媽

龔慈恩在90年代初，她轉為主力在台灣與馬來西亞發展。近年回TVB拍劇，由昔日女神成實力派，在《牛下女高音》、《大醬園》、《使徒行者3》演技受讚賞。

而她有位最美星二代的女兒林愷鈴，現於上香港大學讀建築系，並在課餘時間拍廣告及電影。現實中她卻非虎媽，她在《Star Talk》中稱，新劇可令觀眾反思。

她說：「跟屋企人溝通好重要，我同仔女都有不同溝通方法，有時會分開同個仔或者個女傾計，家庭關係要經營，要互動才可以維繫。」

龔慈恩稱好放手給女兒入行發展：「她自己好清晰要以學業為先，早一兩年她做Model，去Fashion Week，對她讀建築都好有幫助，因為這個行業令她認識更多，包括人際和擴闊眼界。」

同場加映：樊亦敏訪問