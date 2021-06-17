【神秘追蹤】私家車遭神秘人黐AirTag追蹤位置　港女感困擾：車頭明顯畀人撬開過

▲ 本港有私家車遭神秘人黐附AirTag追蹤位置

本港有私家車遭神秘人用AirTag黏附車身，追蹤位置，疑被跟蹤多時，因近日手機收到安全提示而揭發此事，更發現車身有被撬的痕跡，令車主十分驚慌。可惜在車主移除AirTag之前，神秘人已知事情敗露，及早取走AirTag。車主直言人身安全受威脅，感到很困擾，不知對方目的，現呼籲在附近泊車的街坊看看車Cam片，幫忙找出可疑人士。

iPhone彈出安全提示揭發事件

一名車主在網上發文表示，本周二（15日）下午她在車上，突然聽到附近傳來「咇咇咇」的聲響，同時手上的iPhone亦彈出一則安全提示，指「此AirTag的物主可以看到你目前的位置。此AirTag可能附在你借用的物品上。如你不知道此AirTag屬於誰，你可以停用此AirTag，並停止分享你的位置。」

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初時她以為是其他人用AirTag時，恰巧被自己的手機偵測到。惟上網查看資料後，她開始半信半疑，就按網上教的方法令AirTag再次發出「咇咇咇」的聲音。當時她發現聲音來自車尾位置，意味著AirTag亦在該處，令她大感驚訝，並認為整件事太恐怖了。

AirTag被黏附車上的時間不短

由於身處尖沙咀，她立即到附近的Apple分店向職員道出來龍去脈，尋求解決方案，獲店內一名高級職員解答。

個結論就係，呢粒嘢唔會喺架車上面一段短嘅時間，即係唔會係星期一放咗上嚟而我星期二就detect得到，然後呢粒野係會將我嘅行蹤所有嘢完全俾個物主知道晒。 我一日搵唔到呢粒野出嚟嘅時候，其實我乜都做唔到，即係我唔可以強制終止佢嘅定位，而呢粒野嘅電量最長嘅壽命可以高達一年，只要呢一年來我都搵唔到呢粒嘢，佢都一直可以跟蹤到我。因為呢粒嘢始終我唔係個物主，搵唔到佢之前我或者Apple係冇嘢可以做到。

由於不可強行終止AirTag的定位，於是她嘗試找出其黏附的位置，但由於死氣喉附近太熱，難以靠近，故她決定翌日向車房求助，離開前把車尾泊近停車場內閉路電視可拍攝的範圍。

神秘人知事情敗露取回AirTag

同時，有朋友告訴她，當她用方法令手機發出「咇咇咇」的聲音找出AirTag，AirTag的物主是會發現的。翌日當她到車房升高車輛，發現車底的AirTag已消失了，估計已被物主取回，「好明顯地對方應該係知道咗我哋已經知道佢放粒嘢喺我車到跟蹤我」。同時，車房師傅發現，車頭有明顯被人撬開的痕跡。

她表示，雖然AirTag已被物主移除，惟她不知被追蹤多久，故現時外出每走一步也甚驚慌。除了自己，她亦不知還有沒有其他受害者，自己也是剛好在使用iPhone才發現被追蹤。目前她希望盡快找出物主，故希望有其他車主可查看車Cam，幫忙找出可疑人物。

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責任編輯：羅嘉欣