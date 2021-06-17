【疫苗接種】林志釉稱疫苗保障基金資訊少　倡提供詳情供市民參考

▲ 病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

港府為接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件設立的保障基金，截至上周四共接獲74宗申請，其中有3宗傷害個案合共獲發45萬元，暫未有死亡個案獲批。病人政策連線主席林志釉認為，新冠疫苗保障基金公布的審批資訊少，建議當局每兩周發放一次，讓市民參考及評估自身健康狀況。

保障基金共接獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。詳情即看：【下一頁】

林志釉今早在電台節目中表示，新冠疫苗保障基金公布審批的個案數字反映疫苗產生副作用，相信申請個案日後會一直上升，惟他指當局的發放資訊少，且用字含糊，公眾未能得知個案的年齡、性別、嚴重程度、是否已康復，以及涉及哪一款疫苗等。

林認為疫苗保障基金涉及公帑運用，加上疫苗接種計畫進行得如火如荼，應加強資訊發放，建議最少每兩周發放一次並提供詳情資料，讓市民可參與並按自身健康情況，以評估應否接種疫苗。

另外，在74宗申請中，3宗屬死亡個案，其中一宗死亡個案為沒有在政府計畫下接種疫苗記錄的個案，林對此感到吃驚，認為當局需提供更多資料。他又指，有近8成個案仍在處理中，原因之一是未有專家評估結果，擔心專家太忙而出現「樽頸位」。

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責任編輯：郭詩詩