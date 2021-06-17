【屯赤隧道】龍運8條往返元朗及機場巴士路綫改經屯赤隧道　周日首班車起生效

▲ 龍運8條往返元朗及機場東涌巴士路綫改經屯赤隧道，周日首班車起生效。（經濟日報資料圖片）

運輸署提供，8條龍運營辦往返元朗區及北大嶼山、機場的專營巴士路綫，周日(20日)首班車起將改經屯門─赤鱲角隧道，以便市民利用巴士轉乘往返元朗區及北大嶼山或機場各目的地。

有關巴士路綫將不再途經青嶼幹線巴士轉乘站、屯門公路巴士轉乘站及大欖隧道巴士轉乘站，乘客亦將不能於有關轉乘站轉乘其他路綫。

相關經調整後的八條巴士路綫如下：

第A36號綫：元朗（錦上路站）往返機場（地面運輸中心）

第A37號綫：元朗（朗屏站）往返機場（地面運輸中心）

第E36號綫：元朗（八鄉路）往返機場（地面運輸中心）

第E36A號綫：元朗（德業街）往返東涌（逸東邨公共交通總站）

第E37號綫：天水圍市中心往返機場（地面運輸中心）

第NA36號綫：元朗（錦上路站）往返機場（國泰城）

第NA37號綫：天水圍市中心往返機場（國泰城）

第N30號綫：元朗站往返機場（暢達路）

署方提醒，部分現有路綫的行車路綫或上落客站點亦會有所改變，乘客應及早留意巴士路綫改道及相關巴士轉乘安排，以免影響行程。

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責任編輯：陳正怡