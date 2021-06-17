【創業追夢】23歲文科生跳入商界創租車平台　無懼失敗東山再起月入逾20萬

▲ Ken是超級愛車之人，未考車牌前，家裏已堆滿汽車模型，心想能把興趣和事業結合，與此同時能助社會解決一些問題(如車輛太多、停車位不足)，也是年青人需要做的事情。

夢想看似遙遠，但勇往直前，遙不可及或能掌握手上。像香港租車Carful首席執行官李尚均，矢志追逐夢想租車夢，18歲已初嘗創業滋味，在欠缺經驗下，初生之犢嘗到失敗滋味。

夢未破、志未滅，吸取教訓再接再厲，一年多後扭轉乾坤，獲注資500萬元，公司現平均月入逾20萬元。人生最精采的不是達成夢想，而是堅持走在夢想的道路上。

Ken是汽車發燒友，在18歲考獲車牌後，旋即買了人生第一輛車，承惠8,000元的二手老爺車。由於當時要上學，不是經常用車，他忽發奇想，與其把車閒置，倒不如平日作出租。「有朋友剛考獲車牌，也問我可否把車租出，我心忖：租車應該有得做。」

▲ 這兩架模型車對Ken來說意義非凡，灰色車是他媽媽送給他第一架模型；橙色車是媽媽在他創業時所贈。（陳國峰攝）

當時草創的租車公司主要採日租方式，高峰時擁有8輛二手車出租。當時他買二手車的心態一味要平，數量夠多就能賺多些。可惜生意未如他想像，出租率欠佳，礙於經驗尚淺，小本生意沒做好嚴謹的風險管理，租出去的車輛還車後發現統統磨損、刮花、耗損，追討也追不了回來。

「我太著重意念，忽略了盈利模式，我租出收一個價錢，但相對的營運成本、汽車成本我沒有留意，風險把控做不好，根本未夠經驗。花了10萬元經營，結果還要貼錢失敗離場。」

檢討不足重新出發

年青人有的是魄力，哪裏跌倒哪裏站起來。Ken入讀香港城市大學讀中文及歷史系後，參加了校內知識轉移處（KTO）尋求創業支援，把腦海中念繫着的租車商機，希望有朝一日可再付諸行動。

這個文科生對創業熊熊熱熾，因由小到大，他都想把腦海中的意念透過創業去實現，一心把興趣和事業連繫在一起。「我是超級愛車之人，未考車牌前，我家堆滿汽車模型，如能把興趣和事業結合，與此同時能助社會解決一些問題(如車輛太多、停車位不足)，也是年青人需要做的事情。」

創業之心未息，他曾問過，還應否涉足租車行列？KTO建議他把這模式結合互聯網科技，轉為創業項目或大有所為。經過城大的背後大力支援，他的信心如虎添翼大大增強。

▲ 與員工開會，商討業務營運。（被訪者提供）

「我常在KTO那裏『打躉』，向導師諮詢專業意見。」後來他有機會赴台灣參加「2019 Meet Taipei創新創業嘉年華」，了解初創概念，深化了他把興趣變為事業，更進一步想到把租車、互聯網和科技結合，於是成立了租車平台Carful。

屈就客貨車寫計劃書

台灣一行，可說是他的創業啟蒙，但由於他是文科生而非商科，連寫商業計劃書也不曉得，KTO的導師是Ken常請教的對象，如提點他如何把意念逐步成為現實，實際營運的盈利模式這些重點不要忽略。此外，他也參考城大學生的成功初創企業例子，獲益良多。「KTO叫我參考國、內外做得比較好的租車平台，風險管理可否與互聯網連繫。」

他先涉獵及參考了大量租車平台資料，了解生意商業模式，這是營商的關鍵；二、如何做好租車的風險管理；三、汲取及總結過往失敗經驗；四、學寫生意計劃書及行銷計劃。

創業期間由於正值疫情肆虐之際，圖書館關閉、很多地方也停開，他和拍檔把客貨車當辦公室，埋頭埋腦寫生意計劃書，日做十多小時。

起初，他把焦點過於集中在租車項目上，忽略了實際的考量，如生意的營運及商業模式，城大的支援幫了不少忙，把他的構思深化成一個完整的商業計劃，Carful的營運方向更清晰。

上年10月傳來一個莫大喜訊，該公司獲天使投資者（是指身家豐厚、擁有高淨值的私人投資者，會為小型初創企業或創業家提供財務支援 ，協助業務起步）注資500萬元。

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「汽車界B & B」

Ken表示，現時的營運模式是汽車共享，可視他們是「汽車界B&B」，是車主與租車者的中間平台，有閒置車輛就可以經過這平台轉租客戶。平台提供24小時客戶服務、技術支援與保險。

以前租車人把車刮花逃之夭夭，Ken汲取過往經驗。「現已有一套既定程序去處理，確保無論車主及租客都得到合理合法的公平處理。如有律師樓撰寫的租車合約、車隊管理系統，後者除有GPS定位外，也有租車者行為監察，都是風險管理一種。」

Carful有自己車隊加上出租車主，租車數量約20輛，車種包括行政房車、跑車、七人車等林林種種，出租率達9成以上，平均月入逾20萬元。

租車如此受歡迎，Ken指香港愛駕駛人多卻養車難是其一，而且汽車共享是未來大趨勢，在外國早已成熟，香港亦步亦趨，加上本港停車位數量嚴重不足，租車公司能解決汽車閒置的問題。此外，疫情下，不少人想自主駕駛出行，推動了租車與汽車共享發展。「租車的概念頗好，想駕車又不用買車。」經營僅年多，他和兩位拍檔有信心把生意發展下去，未來會朝着汽車金融及汽車產業進發，後者更預計是互聯網重要的創業巿場。

營商年資尚短，Ken直言Carful尚未算成功，還有漫漫長路要走。「能行到這一步，我是頗自豪的。自知創業路一定是艱辛的，我的座右銘是：『不乏夢想者，貴在堅持。』我曾有失敗經歷，如我不好好堅持，也有可能重蹈失敗覆轍。」

▲ 潮玩英倫復古Mini Cooper S Yours Edition，一天出租價$800。（被訪者提供）

熱愛工作不覺累

和車主和租車客打交道，他最難忘租出一輛波子跑車用作婚禮。「這服務確令人開心，為一對新人記下他們人生甜蜜、重要一刻，很有意義。」而同樣令Ken深刻的，是Carful第一個客人至今仍有跟他租車，見證着這盤生意營運及成長，也為這公司大展鴻圖而高興。由於這客人已儼如老朋友，身為老闆的Ken有時會親自交車。

他每日工作超過10小時，甚至在辦公室留宿，一至日都處於工作模式中。「你喜歡的工作，一心把它做好，不會理會花了多少時間，也會忘記自己有多累，只覺得好玩，可見是百分百投入。做一門生意、管理一間公司殊不簡單，年輕是我們的資本，優點是有更強拼搏力和精神，更高學習能力。」

刻下他和兩位拍檔最快樂的事，是見證着公司成長，得到更加多人認同。「過程中一定辛苦，比一般人花更多精力去完成工作，確需放棄個人娛樂時間，但都是值得。」

Ken自感幸運，能做自己鍾愛的工作，但營運一盤生意，令他體會更多：「失敗不消沉，首先要鼓勵自己：一次失敗不是一世失敗，相信自己盤生意，連創辦人都不相信，這又怎能把項目營運成功，別人都不會對你有信心。適時找人幫忙，缺乏經驗確需人給予意見及協作，這也是我重振旗鼓的原因。」

▲ Ken左邊的白色寶馬520i行政房車，受不少租車客歡迎。（陳國峰攝）

「HK Tech 300」助初創

「HK Tech 300」是由香港城巿大學推行的大型創新創業計劃，目標是未來3年來投放5億港元，協助城大學生成立300家初創企業，將城大的科研成果轉化為實際應用，為社會經濟和科技發展作出貢獻。Carful是「HK Tech 300」計劃中的其中一間受惠初創企業。

「HK Tech 300」提供專業的資助培訓和指導、種子基金及天使基金，以助學生團隊將創意轉化為初創項目，並會透過與工商界建立的網絡，為初創項目提供共創空間、其他天使投資和相關支持， 務求將初創企業培育為成功的科技企業。

有志成為創業者的城大學生、校友、科研人員以及使用城大的知識產權成立初創的人士，皆可申請參與此計劃。

記者：周美好