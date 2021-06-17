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【判社服令】柳俊江認危駕罪　被判社會服務令及停牌半年

社會 11:18 2021/06/17

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

柳俊江認危駕罪，被判社會服務令及停牌半年。（陳卓欣攝）

前新聞主播柳俊江，去年駕私家車依照交通燈號停車，撞向一輛電單車，他早前承認一項危險駕駛罪，今（17日）在九龍城裁判法院被判160小時社會服務令，停牌6個月，並須自費參與駕駛改進課程。

柳俊江今身穿筆直啡藍色西裝上庭，離庭時未有回應提問。柳於本月初認罪時，裁判官決定先為他索取背景及社會服務令報告。辯方今表示柳會於做社會服務令時深切反省其駕駛態度，裁判官隨即判處他160小時社會服務令，停牌6個月，並自費參與駕駛改進課程。

案情指，柳俊江在2020年‪12月29日晚上‬，駕駛私家車由梳士巴利道一停車場駛出漆咸道南，但未有依照交通燈號停車，在梳士巴利道及漆咸道南交界與一輛電單車相撞。

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記者：陳卓欣

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