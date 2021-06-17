【國安法】警方指蘋果日報刊登數十篇籲制裁中港文章　已凍結3間公司共1800萬元資產

警方今早（17日）拘捕《蘋果日報》5名公司董事，年齡介乎47至63歲，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，涉嫌違反《香港國安法》。

警務處國安處高級警司李桂華指，在調查中發現《蘋果日報》自2009年起涉嫌刊登至少30篇呼籲外國制裁香港及中國的文章，分別在網上或報章上刊登，亦有中、英文版本，有強烈證據顯示有關文章是整個串謀計劃的重點，作為外國或境外機構向香港及中國政府進行制裁。

他指，全部被捕人士與《蘋果日報》實體或網上業務有關的董事角色，對公司運作非常重要，部分人是東主、出版人或編輯，對文章內容或方針是責無旁貸，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

李桂華又指，今早6時許派出500多人進行多區行動，警方亦根據國安法第43(1)條及實施細則附表一向法庭申請手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，容許警方搜查新聞材料資料，包括手提電話、電腦等。

保安局局長亦向3間公司發出凍結資產令，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及AD Internet Limited，一共凍結1,800萬元。

李桂華又指，因為該傳媒大樓已成為罪案現場，有些資料是有機會與案情有關，希望警方在不被干擾的環境下搜查，故已安排蘋果日報員工在特定地方休息，強調搜查過程有見證人目擊，對雙方保持公平。

被問到涉違法的屬相關新聞材料或是不實文章，李桂華稱國安法第29條(4)牽涉要求外國或機構組織，針對香港及中華人民共和和國進行制裁，而提及的文章亦涉呼籲其他國家組織作出制裁，強調今日行動並非針對傳媒，國安法內訂明保障市民公民權利，惟所享的並非絕對性權利，是次行動為針對機構有違國安法。

至於如市民轉載涉案文章是否亦違法，李桂華解釋要調查轉發者轉發企圖，惟勸喻市民切勿作出招惹嫌疑舉動，又不評論蘋果日報運作是否受影響，提醒相關員工小心，切勿再違有關罪行。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙