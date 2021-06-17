【食不安心】外賣米線一口咬到煙頭　港女崩潰：有心理陰影

▲ 外賣米線一口咬到煙頭，港女崩潰嚇到有心理陰影。

米線一向是港人摯愛，不過日前一位女網民外賣米線享用，期間竟一口咬到煙頭，事後用漱口水漱口數次兼刷牙，仍覺得污糟，直言「真係有心理陰影」。

該名女事主昨日（16日）於Facebook群組「香港米線關注組」分享不快經歷，指透過外送平台下單，於荃灣一間連鎖米線店買外賣，吃到最後，她以為還有腩肉，便一口咬下去，結果滿口煙草味，又覺得很難咬，吐出來竟發現是煙頭。

好嘔心好核突，即刻作嘔，真心疫情期間真係極度唔衛生，就算唔係疫情都勁核突。

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其後事主致電涉事米線店投訴，職員向她表示，廚房沒有員工食煙，可能是供應商問題。但事主認為煙頭在米線湯中出現，責任在於餐廳。她透露已透過電郵向食環署反映，又指事件令她留下心理陰影，

漱口水𠺘咗幾次口＋刷牙，都仲係覺得好污糟...

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責任編輯：羅嘉欣