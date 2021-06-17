【哭笑不得】2歲女童叫外賣誤點100碗麵　爸爸無奈付$1600：外賣員嚟咗7次

▲ 內地一名2歲女童叫外賣誤點100碗麵，令爸爸感到無奈。

疫情下不少人避免外出用膳，改為使用外賣速遞服務。內地吉林一名2歲女童，用爸爸手機叫外賣時誤點100碗麵；見到家中堆滿外賣盒，爸爸哭笑不得，無奈支付人民幣1350元（約港幣1638元），並指「外賣員來了7、8次」，才把餐點送完。

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2歲女誤點100碗麵

綜合內地媒體報道，事件發生在本月15日，吉林一名男子在家裏看電視時突然聽到有人按門鈴，打開門一看發現是外賣員，手中拿着一大袋外賣。男子嚇了一跳，表示「東西送錯了，我沒有叫外賣」；外送員查證後，確認訂單由男子手機發送，男子此時才發現是2歲女兒所為。

男子表示2歲女兒平日見過大人叫外賣，肚餓時有樣學樣，利用手機訂餐，卻誤點了100碗麵，令他感到無奈。他指外賣員來了7、8次，才把餐點送完，外賣多到桌子放不下，堆在客廳一角。

轉送鄰居及清潔工

事後男子拍下外賣盒鋪滿客廳的盛況，並在影片中問女兒「你不是點一碗嗎？」，女兒則笑笑口指「我不知道啊！」，又指自己現在不餓了。男子隨後決定將10碗麵留下給家人吃，其餘則送給清潔工及鄰居。

影片傳開之後，引來網民熱議，網民指餐廳收到大訂單，正常都會打來確認，質疑男子為拍片自己點購100碗麵，「量這麼多店家會打電話問的」、「下訂單不用按密碼嗎？難道這位父親都是閉眼下單？」；也有網民讚男子將外賣轉送的行為，「父女都很善良」、「也算是功德一件了」。

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責任編輯：王明芳