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【學業壓力】小一兒子科科不合格考試亂做　港媽慨嘆：要放棄佢學業？

育兒經 13:06 2021/06/17

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一名港媽在網上訴苦，指其兒子成績十分差，問網民應否放棄他的學業。

家長都希望子女成材，難免對其學業成績有所期望。一名港媽日前在網上大呻，自己就讀小一的兒子成績「差到谷底」科科不合格，遂向網民求助問可以如何教，或是否應該放棄兒子學業。不少網民留言鼓勵港媽不要放棄，並給予孩子多點時間進步。

該名港媽在網上討論區「親子王國」發帖，指其就讀小一的兒子自開學以來成績都很差，每科都不合格。即使平日在家懂得做的題目，一到考試便會亂做，令她十分頭痛。

對兒子的學業感到氣餒

港媽表示，留意到兒子在幼稚園時「冇其他小朋友咁叻」，但當時認為他年紀尚小，毋須太過擔心。不過想不到兒子升上小一後成績更差，而港媽形容自己以前的學業成績都不錯，所以指兒子「又懶又唔叻」令她感到很大壓力。

我要求只係佢應該要識嘅一定要識（簡單概念），難的題目從來冇要求佢識。我現在已教到要放棄了，日後等佢自己開竅。

網民：俾多點時間及鼓勵孩子

帖文一出引起網民熱議，不少人紛紛留言安慰港媽不用過於擔心，「慢慢來，小一仲好細」、「小一仲有機會追返」、「小一有時間調教」。

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另外亦有網民分享相似的自身經歷，有人建議港媽可以聘請全科補習老師，為兒子提升學習技巧。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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