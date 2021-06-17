【明星行頭】Mirror新MV《Boss》奢華品牌壓陣　Ian穿Tom Ford禮服AL戴47萬Bvlgari鑽飾【內附多圖】

▲ Mirror新歌MV《BOSS》，短短不過10日累積超過120萬人次觀看，TOPick同你拆解MIRROR12子的行頭有幾奢華。

本地男子組合Mirror氣勢如虹，早前Mirror於6月9日推出的新歌《BOSS》，在短短不過10日之間就累積超過120萬人次觀看。這一個被喻為Mirror出道以來最昂貴的MV，除了在迪士尼拍攝外，背後更動用了本地和國際時裝品牌參與，各位「鏡粉」不停狂loop時不妨再細看當中的時尚精髓。

▲ Mirror新歌《BOSS》MV收看大數衝破120萬人次觀看。（熒幕截圖）

Mirror的新歌《BOSS》MV超過百萬人次觀看幾乎是肯定的，單是6月9日於深夜YouTube首播，半小時內就錄得33萬人觀看，證明了這一隊男子組合今天的人氣有多厲害。至於新歌內容，雖然歌詞非常密集，但細聽之下不難聽到寓意每一個人只要努力，其實都可以當上boss。

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而當然新歌《BOSS》MV以百老匯舞台劇形式出發，當中11人分別飾演不同3 組，例如Stanley數人是幕後人員，Edan和Jer則是百厭的助手，至於Ian和姜濤則是明星，但大家都不約而同由Lokman飾演的巨星，而最終他們都可以和巨星來一次同台跳舞。

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而今次MV所動用的服裝和造型亦是史無前例的多，鞋履方面，當然有和Mirror合作無間的Christian Louboutin，在MV最後的一後大家都穿上禮服載歌載舞中，大家就是穿上以紅鞋底為記的皮鞋。

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此外，意大利高級珠寶品牌Bvlgari以蛇為設計靈感的Serpento系列出動，空群出動，單是Edan所戴上的心口針售價就高達16萬。此外，Ian穿上的黑色禮服來自Tom Ford，售價4萬多元，雖然說到底背後都是品牌鼎力贊助，但這些超級品牌陣容，試問過去又有幾多個本地歌手的MV中曾經出現過？

Mirror和Error的成功，無疑將這幾年一直留意開外國影視的觀眾，如今重新將他們拉回本地影視圈，絕對值得支持。

記者：何偉雄