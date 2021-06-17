【可持續消費】港人回收行為五年無改善　消委會指市民缺信心倡當局訂完善廢物管理系統

▲ 85%受訪者指廢物分類有利環境惟設施不足卻步，消委會倡提供誘因及建完善政策。（消委會提供）

可持續消費有助滿足人類生活需要同時，減少對環境的影響，消委會今（17日）發表有關本地消費者行為追蹤研究報告，研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，消費者整體消費認知和態度、行為和意願均較6年前同類型調查得分上升，惟「回收行為」指數與5年前一樣，維持在較低的63分，有約3成受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，消費者普遍對當前回收服務缺乏信心，認為回收物最終只會棄置在堆填區，令回收行動徒勞無功。消委會建議，當局參考其他國家制訂回收、產品信息政策，重建消費者參與回收的信心。

消委會在去年6月至8月透過電話及街訪，向1,517名年齡介乎15至64歲消費者進行意見調查，探討他們消費的同時，亦願意追求對環境有益產品的程度。

研究結果顯示，相較2015年的基線調查，消費者於2個主要可持續消費指數均略有進步，但升幅輕微，「消費者的認知和態度」的得分由74分提高至77分；而「消費者的行為和意願」則由69分（消費者的行為）和65分（消費者的意願）增加至71分。2個主要指數由8個次指數組成，當中「回收行為」是唯一一個次指數沒有上升，保持在較低的63分，顯示受訪者對於回收的意慾低，與5年前一樣沒有改善。

譚鳳儀表示，有85%受訪者認同節約能源及廢物分類有好處，但55%人認為廢物分類不容易做到，原因是回收設施不足或地點太遠，亦有受訪者因懶惰和嫌麻煩。在6項常見的回收物中，約5成人表示會回收衣服、紙張或塑膠，只有約3成受訪者表示「常常」或「有時」回收金屬、玻璃或小家電。不過，分別有27%及32%受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，與5年前的基綫調查相比的22%及27%上升，顯示不回收紙張或塑膠的比例增加，情況令人擔心。

在選購較少包裝、產品生產過程中較少污染環境等可持續產品的意願方面，譚鳳儀指出87%受訪者願意支付額外費用去購買相關產品，較基線調查上升最少10個百分點，當中逾6成願意多付兩至三元，顯示受訪問者願意付出更多金錢購買對環境有利的產品，但可接受多付的金額有限。

總幹事黃鳳嫺表示，大部分消費者認同節約能源及廢物分類對環境有好處，但缺乏誘因和回收設施推動他們實行相關理念，建議當局可參考外國已推行的政策，譬如南韓的《有關支持環境技術和工業的法例》，懲罰虛假的環保標籤及設立相關指引，當局亦可參考台灣的《廢棄物消理法》，設立「回收基金」補貼回收系統，並獎勵消費者使用可重用的外賣盒，減少餐盒的消耗。

另外，黃鳳嫺建議，優化本地現有的《綠綠賞(電子)積分計劃》吸引更多消費者購買可持續產品，制訂完善的廢物管理系統，重建消費者參與回收的信心，並建立規範即棄塑膠等長遠的可持續產業政策。

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記者：陳麗娜