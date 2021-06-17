【可持續消費】85%受訪者指廢物分類有利環境惟設施不足卻步　消委會倡提供誘因及建完善政策

▲ 85%受訪者指廢物分類有利環境惟設施不足卻步，消委會倡提供誘因及建完善政策。（消委會提供）

可持續消費有助滿足人類生活需要同時，減少對環境的影響，消委會今（17日）發表有關本地消費者行為追蹤研究報告，研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，消費者整體消費認知和態度、行為和意願均較6年前同類型調查得分上升，惟「回收行為」指數與5年前一樣，維持在較低的63分，有約3成受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，消費者普遍對當前回收服務缺乏信心，認為回收物最終只會棄置在堆填區，令回收行動徒勞無功。消委會建議，當局參考其他國家制訂回收、產品信息政策，重建消費者參與回收的信心。

消委會在去年6月至8月透過電話及街訪，向1,517名年齡介乎15至64歲消費者進行意見調查，探討他們的消費行為、意願等範疇。

研究結果顯示，相較2015年的基線調查，消費者於2個主要可持續消費指數均略有進步，但升幅輕微，「消費者的認知和態度」的得分由74分提高至77分；而「消費者的行為和意願」則由69分（消費者的行為）和65分（消費者的意願）增加至71分。2個主要指數由8個次指數組成，當中「回收行為」是唯一一個次指數沒有上升，保持在較低的63分。

譚鳳儀表示，消費者最認識的可持續消費議題是節約能源、減少廢物、避免生產過程中造成污染，以及廢物回收，並有85%受訪者認同節約能源及廢物分類有好處，但55%人認為廢物分類不容易做到，原因是回收設施不足或地點太遠，亦有受訪者因懶惰和嫌麻煩，結果與基線調查有改善。

在選購可持續產品的意願方面，譚鳳儀指出87%受訪者願意支付額外費用去購買相關產品，逾6成願意多付兩至三元；近5成受訪者稱經常選購，原因基於可保護境、節約能源和減少廢物，而不常選購的首3個原因與基線調查相同，分別為沒有足夠資訊、太昂貴及不容易獲得。

總幹事黃鳳嫺表示，大部分消費者認同節約能源及廢物分類對環境有好處，但缺乏誘因和回收設施推動他們實行相關理念，建議當局可參考外國已推行的政策，優化《綠綠賞(電子)積分計劃》吸引更多消費者購買可持續產品，制訂完善的廢物管理系統，重建消費者參與回收的信心，並建立規範即棄塑膠等長遠的可持續產業政策。

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記者：陳麗娜