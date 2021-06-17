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【2021父親節】買家品贈爸爸荃灣廣場低至半價　同場玩盡父親節限定親子工作坊

休閒消費 12:30 2021/06/17

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

荃灣廣場多間商戶推出家品家電優惠低至半價，買禮物贈爸爸最合宜。

一年一度父親節將至，子女一定要向辛勞的父親表達謝意。荃灣廣場提供4大消費優惠，包括場內多間商戶推出家品家電優惠低至半價，及同場加碼「裳滿」購物消費禮遇，高達10%回贈，方便選購父親節禮物。此外場內中西日韓食肆齊推父親節大餐，召集「打卡達人」即賞餐飲券，而且特意推出期間限定父親節親子工作坊，共享溫情時光。

父親節禮物低至半價

熱選品牌包括Ogawa、豐澤、Tempur、雅蘭、SINOMAX、張毛記電業推出低至半價優惠。Tempur保健承托枕特價$999(原價$1,980)；張毛記電業指定有線塵袋式吸塵機特價$1,100(原價 HK$2,288)等。

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高達10%消費回贈

由即日起至30日，凡於場內逾40間指定潮流服飾、運動服裝及美容商戶，即日以電子貨幣消費滿$400，即可享有$40餐飲贈券，數量有限，送完即止。商戶包括Nike、adidas、GU、G2000等。

打卡即賞餐飲券

入手心水禮物後，當然要帶父親好好慶祝，享用豐盛的父親節大餐。由即日起至6月30日，只要用手機打卡，並追蹤荃灣廣場官方Instagram帳戶及加上指定hashtag，即可免費獲得$40餐飲優惠券。精選父親節大餐包括日式牛一特設的「男神膳」二人前套餐、西式La Postre最新的白汁海鮮闊條麵等。

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父親節限定親子工作坊

The Point by SHKP會員只需以1000積分及$200消費，便可與家人一起參與製作皮革杯套、南瓜散紙包、馬賽克相架及懶人盤景。

記者：曾嘉善

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