  • 33°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】LEGO夥adidas Originals推積木Superstar　7月1日公開發售每隻79.99美元【內附連結】

休閒消費 12:45 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

Superstar深受全球潮人歡迎，LEGO樂高積木就剛剛宣布將推出以LEGO bricks砌成的adidas Originals Superstar。（網上圖片）

adidas Originals的經典鞋款Superstar誕生已經52年，Superstar厲害在深受全球潮人歡迎，幾乎每個潮人都有一雙。LEGO樂高積木就剛剛宣布將推出以731顆LEGO bricks砌成的adidas Originals Superstar，發售日期為7月1日，雖然未能穿上腳，但作為潮人的你豈能錯過？

（網上圖片）

LEGO跟adidas Originals都有一共通點，就是緊貼潮流，今回兩大品牌的聯乘，自然要挑選一個具代表性的產品，於是大家熟識的經典Superstar球鞋當然是不二之選。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

型號為編號10282，共由731顆LEGO bricks砌成的Superstar，長27cm、高12cm，採用最classic的白底黑色三間，至於貝殼形鞋頭、金色鞋舌頭、經典三葉logo等細節全都有齊，就連鞋盒都源用adidas Originals傳統藍色盒，當然加上了LEGO標誌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過大家留意，LEGO Superstar是有分左腳及右腳，因此想儲齊一對，記得選購左、右款各一，定價為US$79.99。

大家到LEGO官網，還可以見到品牌找來幾位設計師為Superstar搞搞新意思，說不定也可啟發到大家的創意。不過網民的留言大多表示希望LEGO可以出Air Jordan，大家拭目以待吧！

記者︰梁靜詩

相關文章

【明星行頭】姜濤表演即興型擲6200元帽子　奢華行頭是CHANEL旗下帽房品牌
13:08 2021/06/14
【明星行頭】姜濤表演即興型擲6200元帽子　奢華行頭是CHANEL旗下帽房品牌
Hermes春夏9個你一定要知道的手袋　全新帆布Birkin+Kelly帆布手袋面世
15:49 2021/06/04
Hermes春夏9個你一定要知道的手袋　全新帆布Birkin+Kelly帆布手袋面世
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
12:10 2021/06/15
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】

你可能感興趣

【明星行頭】姜濤表演即興型擲6200元帽子　奢華行頭是CHANEL旗下帽房品牌
13:08 2021/06/14
【明星行頭】姜濤表演即興型擲6200元帽子　奢華行頭是CHANEL旗下帽房品牌
Hermes春夏9個你一定要知道的手袋　全新帆布Birkin+Kelly帆布手袋面世
15:49 2021/06/04
Hermes春夏9個你一定要知道的手袋　全新帆布Birkin+Kelly帆布手袋面世
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
12:10 2021/06/15
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
品牌 鞋履 LEGO Adidas 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶