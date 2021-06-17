【潮物速報】LEGO夥adidas Originals推積木Superstar　7月1日公開發售每隻79.99美元【內附連結】

▲ Superstar深受全球潮人歡迎，LEGO樂高積木就剛剛宣布將推出以LEGO bricks砌成的adidas Originals Superstar。（網上圖片）

adidas Originals的經典鞋款Superstar誕生已經52年，Superstar厲害在深受全球潮人歡迎，幾乎每個潮人都有一雙。LEGO樂高積木就剛剛宣布將推出以731顆LEGO bricks砌成的adidas Originals Superstar，發售日期為7月1日，雖然未能穿上腳，但作為潮人的你豈能錯過？

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LEGO跟adidas Originals都有一共通點，就是緊貼潮流，今回兩大品牌的聯乘，自然要挑選一個具代表性的產品，於是大家熟識的經典Superstar球鞋當然是不二之選。

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型號為編號10282，共由731顆LEGO bricks砌成的Superstar，長27cm、高12cm，採用最classic的白底黑色三間，至於貝殼形鞋頭、金色鞋舌頭、經典三葉logo等細節全都有齊，就連鞋盒都源用adidas Originals傳統藍色盒，當然加上了LEGO標誌。

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不過大家留意，LEGO Superstar是有分左腳及右腳，因此想儲齊一對，記得選購左、右款各一，定價為US$79.99。

大家到LEGO官網，還可以見到品牌找來幾位設計師為Superstar搞搞新意思，說不定也可啟發到大家的創意。不過網民的留言大多表示希望LEGO可以出Air Jordan，大家拭目以待吧！

記者︰梁靜詩