【怦然心動20歲】鍾欣潼無奈專吸渣男 阿嬌自覺愛情路上容易受傷
阿嬌鍾欣潼參加內地真人騷節目《怦然心動20歲》，席間常分享過去的戀愛經驗。在最新一集，阿嬌再度自爆遇上「渣男」的經歷，更自嘲是「吸渣體質」、專吸引渣男埋身。
於最新播出一集的《怦然心動20歲》，談及節目中的男嘉賓雖然對女嘉賓有好感，但他認為有好感並不代表要拍拖，主持人問及阿嬌的想法時，她自言要看自己有多喜歡對方。
主持人直言這樣她很容易會受傷，阿嬌直認：「當然。」及後她自爆在戀愛時會稱呼男朋友做「Baby」、「鼻鼻」，非常甜蜜。
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向母親哭訴失戀
及後，阿嬌分享到讀書時期遇到的戀愛受傷經歷，當年準備到澳洲升學的她，結識了一個男朋友，本來對方準備到美國升學，但因為遇上阿嬌所以決定隨她到澳洲。
在出發前二人就分手了，不過還是決定一同前往澳洲讀同一所大學：「到那邊我又沒有朋友，那個時候他又跟一些人說我的壞話，他說一些假的事情、對我不好的事情，我就覺得好難受，剛好又冬天，好冷喔，我就打電話回家給媽媽哭。」
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阿嬌無奈專吸渣男
女主持人問她為何不是憤怒而是難過，阿嬌直言：「因為很無助，我住在宿舍，沒有朋友。」
而男主持人一臉唏噓地謂：「就也是個渣男啊！」阿嬌無奈地說：「對，沒辦法。（我是）吸渣體質。」男主持人笑謂：「吸取點教訓吧！」
阿嬌感情路不順
當女主持人追問阿嬌，現在還在繼續吸引渣男嗎？阿嬌馬上回答：「沒沒沒沒沒有，要過幸福的日子！」然後大家都祝福阿嬌要吸引「優質男」才行。
在感情路上不太順利的阿嬌，於2018年與台灣籍男友賴弘國結婚，1年前宣佈與對方離婚，當時阿嬌表示：「以為婚後會慢慢愛上他。」
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在婚前，阿嬌曾與韓國男友「K先生」（權寧一）拍拖，可是不足1年就分手。
另外，有傳她跟麥浚龍合作電影《破事兒》後曾發展地下情，而且跟陳冠希更曾離離合合了5年。多年來感情路上跌跌撞撞，幸好阿嬌至今仍表示相信愛情的存在。
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撰文 : TOPick柴犬出動