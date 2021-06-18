【一笑渡凡間】21歲兒子留學美國喜愛動畫創作　陳秀珠遺憾為工作錯過親子時光

▲ 陳秀珠教導兒子做人要有目標。

當媽媽已不容易，要獨力養育兒子更是辛勞！陳秀殊十分前衛，於1999年宣布未婚懷孕，多年來母兼父職照顧兒子，轉眼兒子陳迪嘉今年已21歲。陳秀珠接受TOPick專訪，回憶當年因要拍戲養家，由此忽略了陪伴兒子坦言後悔：「小朋友的成長好重要，時間過了就沒有。」

兒子陳廸加現正於美國供讀大學，愛兒具有藝術天份，陳秀珠支持亦他轉學系供讀動動畫創作：「我喜愛作新嘗試和挑戰自己的能力，經常教兒子做人要有目標，然後向著目標進發，看看是否成功。」

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▲ （湯炳強攝）

陳秀珠性格堅強

陳秀珠於近日播出的TVB古裝劇《一笑度凡間》內飾演繡莊老闆娘獨孤茹，是名霸氣十足的女強人，跟飾其「小男人」丈夫的杜燕歌有強烈對比。

劇裡，珠姐要不時大聲責駡人，她直言演出時不太習慣：「很怕嗌交和大聲說話，加上聲線差一點點，所以拍攝初期監製不收貨，要求我粗豪一些。另外我會記低每一場嗌交戲，那一天就好好養聲及留力，沒辦法呢，我不懂用丹田說對白，只好靠惡起來才演到效果。」

▲ 陳秀珠於《一笑度凡間》演惡妻。

性格爽快不愛拖拉

劇內獨孤茹是個強勢女人，現實中的陳秀珠也擁有硬淨個性：「我喜歡人夠爽快，因為本身性急，希望人做事夠快、準和不要拖拉。」

快人快語性格爽直的她坦言最怕演苦情戲：「很怕扮委屈和哭哭啼啼，爽朗角色是我最愛。」

入行40多年的陳秀珠演過皇后、惡妻及女首富等具威嚴的角色外，近年她於不少劇集如《警犬巴打》、《愛我請留言》、《BB來了》演母親角色，為TVB其中一位「御用阿媽」。

現實中的陳秀珠於1999年未婚產子，獨力撫養兒子成人。兒子陳迪嘉現已21歲，她直言是自己嚴母一名：「千萬別觸碰到我底線，否則真的無情講，這方面我的兒子最清楚。」

珠姐續說：「他做事比較慢條斯理，令我不太喜歡，因為我較爽快，一叫要立即做，但吩多次也不做甚或忘記，再提醒他時又嫌我長氣，我就會嬲怒。」

兒子正於美國攻讀大學二年級，陳秀珠這廿四孝媽媽疫情下也曾飛往探望。

▲ （湯炳強攝）

讓兒子發展興趣

珠姐更透露兒子原本修讀工商管理課程，近日有意轉攻另一科目：「我希望他讀酒店管理課程，不過他不太喜歡，反而喜愛動畫設計。他年幼時已很愛看漫畫，畫那些火柴人已很生鬼，而動畫設計講求創作力，他有這方面的天份。」

所謂仔大仔世界，陳秀珠沒有過份管束，亦明白不可將自己的意願強加在兒子身上：「最重要是他喜歡，由他去決定吧！從前覺得男生彈鋼琴是很有型，所以安排他學琴，之後說我迫他學；譬如我喜愛打網球，覺得跟教練學的話，出來的姿勢會好靚，怎知長大後他說：『我唔鍾意，是你迫我。』」

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兒子具有同理心

媽媽也是一片苦心為兒子著想，珠姐解釋：「我只想安排他學多樣東西，這是沒蝕底，他對音樂有興趣，彈琴亦有好成績，老師也說他有天份。」

陳秀珠謂兒子崇尚日本流行文化，曾考慮安排他赴日進修：「他不喜愛彈琴，但喜愛唱歌，他喜愛聽日文歌和日本美食，亦很想去日本讀書，不過疫情下未能計劃。」

愛兒於小學畢業後便赴美居住，多年來要港、美兩邊走照顧兒子，陳秀珠這位單親媽媽不易做，為努力工作賺錢，亦錯過親子相處時光：「他年幼時，我沒法陪伴，令他有點不開心，當時一日要拍幾組戲，又劇接劇，現在回想是浪費親子時光，小朋友成長是很重要，時間過了就沒有。」

說到對兒子的教晦，陳秀珠認為品行最重要：「他是善良的人，記得當年一起去看《再見螢火蟲》時，他被劇情感動到喊，很有同理心。」

現在兒子已長大，珠姐可以享有更多私人時間，問會否找個伴侶，陳秀珠抱隨緣態度：「不是那麼容易，已習慣一個人的生活，感覺幾正，雖然有時會悶一點，但日常瑣事可以自己話事，不需要遷就人。」

場地:台北·寬巷子@海港城

記者：游艾維

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