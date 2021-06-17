【國安法】李家超指有人涉利用新聞工作危害國家安全　籲一般新聞工作者保持距離

▲ 保安局局長李家超。（資料圖片）

警務處國安處今早（17日）拘捕5人涉嫌違反《香港國安法》，指被捕人士透過《蘋果日報》刊登數十篇文章，呼籲外國制裁香港和中國實施制裁。保安局局長李家超表示，警方正積極進行調查，包括調查任何公司內或外的人士有否參與、協助、教唆或資助危害國家安全的罪行，期望警方搜查更多證據，向有關人士追究到底。

李家超又指，今次行動與一般正常新聞工作無關，而是針對涉嫌利用新聞工作為危害國家安全的工具，一般新聞工作者與他們不一樣，不要與他們扯上關係，與他們保持距離。

他表示，被捕人涉及《蘋果日報》3間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及AD Internet Limited的董事，擔任營運重要角色；警方亦按照法庭手令搜查多個地點包括壹傳媒大廈，搜查令賦權警方搜查與案件有關的證據，不論是新聞材料，亦向3間公司發出凍結資產令，一共涉及1,800萬元。

問及訂閱蘋果日報或購買壹傳媒股份會否觸犯國安法，李家超指，任何行為有否違反國安法，要視乎行為所涉及的事實和意圖，若某人沒有危害國家安全，不會受法律規管。至於凍結3間公司的財產，他指，這些屬罪行相關的財產，除非得到保安局局長的批准才可處理，全部細節都要按著凍結通知而去執行。

至於蘋果日報能否繼續運作，李家超強調，所有執法行動都是依法行事，當然公司的運作由公司決定，但在法律層面會考慮所有可以採取的措施，強調危害國家安全是極度嚴重罪行，警方的調查和行動會按證據和案情發展作出下一步行動。

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責任編輯：陳子謙