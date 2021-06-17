【苦命3婆孫】丈夫女兒先後入獄生活捉襟見肘　苦命患病婆婆獨力照顧2外孫

▲ 丈夫女兒先後入獄生活捉襟見肘，苦命患病婆婆獨力照顧2外孫。

新冠肺炎疫情在全球蔓延仍未停止，疫情封城令無數人生計受影響。馬來西亞一名婆婆命運坎坷，疫情影響生活捉襟見肘，除了獨自撫養2名孫子，封城也導致原本患有心臟病的她無法得到適合的治療。

綜合外媒報道，婆婆鄭淑雲年輕時從事美髮工作，其後因工作時壓傷到手部神經線，導致手部出現浮腫無力的問題，更在10年前被迫停工，一家只靠從事廚師的丈夫養家。鄭淑雲原本育有2女1子，而幼女在8年前因犯罪而被判監8年，其丈夫下落不明，遺下一對分別6歲及8歲的孩子由她照顧。

原本，鄭淑雲依靠從事廚師的丈夫工作，勉強一家人能過活，惟丈夫卻在2年前因法律問題被判監3年，3婆孫頓失依靠，生活艱苦。除此，原本8歲的孫子亦因沒有父母的相關文件而無法報讀小學。

患心臟病因疫情下捱貴藥

不幸的事接踵而來，鄭淑雲數年前檢查出心臟問題導致無力及氣喘，需要定期複診，惟因疫情未能接受專科檢查，只能到私人診所購買藥物，無力負擔昂貴的醫藥費，她只好硬著頭皮向朋友借錢。

遇好心人幫忙

命運的捉弄讓鄭淑雲每日以淚洗臉，雖然她健康出現問題，但最掛念2名孫子。鄭淑雲表示，孫子年紀尚幼，但食量卻十分驚人，一天可吃七至八餐。幸好，半年前受到一位朋友的資助，代繳房租及伙食費，更為孫子的學業問題四處尋求幫助，8歲孫子終在今年升上二年級。

但由於疫情影響馬來西亞全國封城，朋友難以再負擔鄭淑雲3婆孫的生活費，3淒孫再度面臨窘境。學校的老師得悉他們的困境，出錢出力幫忙，每月捐助白米等乾糧。而當地的國會議員早前特意到訪婆婆家中探訪，送上白米及為他們申請福利金，望資助3婆孫度過困境。

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責任編輯：王明芳