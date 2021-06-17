【Staycation】浴室鏡脫落窗邊漏水累港媽一晚換3次房　萬麗海景酒店致歉︰增檢查房間次數

▲ 有港媽一家入住萬麗海景酒店時，遇上連環不幸事件。

疫情期間不能外遊，一家大細唯有留港Staycation放鬆一下，但一名港媽卻大呻近日於五星級酒店staycation遇上不快經歷。港媽一家最近入住位於灣仔的萬麗海景酒店，可是房間的窗邊嚴重漏水需要換房，到第二間房竟發生浴室跌鏡事件，要換第三間房，折騰了一整晚。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

一名港媽上周末於facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發帖文訴苦，指當日帶同家人入住5星級萬麗海景酒店，同行包括其兒子，由於當日她腸胃不適，至晚上約8時才到酒店check in，取房後隨即晚飯，回房後細看房間之下，發現窗邊嚴重漏水，展開了連環不幸事件。

點擊圖片即睇事發經過︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

網民︰不滿無upgrade

網民認為房間的質素有待改善，一間漏水嚴重，另一間就跌鏡非常危險，萬一住客無留意誤碰，「跌爛咗唔知要賠幾錢」。有網民又留意到，港媽經常強調三間房都是同一房型，似是不滿沒有升級。點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

萬麗海景酒店︰屬個別突發事件

TOPick就事件向萬麗海景酒店查詢，酒店回覆稱，是次酒店房間出現滴水及鏡子鬆脫情況屬個別突發事件，並不能反映酒店的日常營運標準，酒店團隊事前對房間出現的情況並不知情。

酒店強調非常重視每位客人，並就這位客人的反映，即時表達深切歉意並作出適切的安排，並已進行相關檢查及維修。根據客人的反映，酒店將採取措施避免類似事件再次發生，包括進一步加強員工培訓及增加樓層督導員檢查房間的次數，確保為客人提供舒適安全的住宿體驗。

同場加映︰暑假必住酒店推薦 神秘Villa歎私人按摩池+專屬餐飲住宿禮遇

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲