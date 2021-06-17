【曖昧關係】丈夫稱呼女同事「BB」職場好辦事　人妻嬲爆︰你都無叫過我做BB

▲ 有人妻指丈夫稱呼女同事為「BB」，令她大感不悅，而丈夫不曾叫她做BB。

夫妻關係講求互信，職場上難免要與身邊的同事溝通及合作，可是雙方太親近可能會招致另一半的懷疑。有人妻在網上討論區發文指，丈夫稱呼女同事為「BB」，令她大感不悅，而丈夫不曾叫她做BB。她與丈夫為此爭論，丈夫竟以辭職威脅，而他們欠下債務，她不能獨力承擔。

丈夫辭職人妻需獨力孭債

該名人妻本周一（14日）於「香港討論區」，以「老公叫同事」為題發文講述事件，內容是她與丈夫的對話。她向丈夫了解為何叫女同事辦事，就要叫對方做BB，丈夫回應︰

班女同事要氹㗎，唔氹唔得㗎！

人妻不禁反諷，「咁你使唔使以身相許啊？人哋做經理都唔使咁做。」丈夫即晦氣表示要辭職，人妻提及「啲債我孭呀」，估計夫妻欠下債務，一旦丈夫辭職，收入隨即受影響，她要獨力面對債務壓力，難免感到吃力。丈夫反問「咁你想我點」，她稱︰

你咁做無問題？你有無叫過我做BB啊，無啊，呢啲係情侶先稱呼㗎。

辯稱叫女同事工作才叫BB

丈夫解釋叫女同事工作時，才叫對方BB，堅稱「平時都無」。人妻不解，問網民意見︰

大家話點解叫同事做嘢要叫BB，唔叫就做唔到？又係我錯？

網民︰大驚小怪

有網民認為其丈夫與女同事關係曖昧，表示「咁仲要問，有路啦」 、「肉麻當有趣」。不過，也有人覺得問題不大，反而是人妻小事化大，留言「咁驚咪跟埋去返工」、「叫下有乜問題，大驚小怪」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳