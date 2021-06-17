【危險行為】青衣街坊用壓力煲燒衣　不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警

▲ 青衣街坊用壓力煲燒衣，不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警。

不少人都有燒衣拜神的習慣，周一（14日）是端午節，青衣長發邨有街坊在後樓梯用壓力煲燒衣，事後更不顧而去，火勢愈燒愈烈，險釀成火警，最終驚動消防員到場將火救熄。有區議員提醒，市民在樓梯焚燒冥鏹香燭，有可能違反住戶守則的規定。

葵青區區議員劉子傑周一在Facebook發文，指事發於當日中午在長發邨俊發樓，疑有人用壓力煲作器具燒衣，事後不顧而去。差點釀成火警，有住戶聽到怪聲揭發事件，管理處隨即通報消防到場處理。

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從劉子傑上傳的影片可見，壓力煲冒出熊熊火光，不斷噴出濃煙，煲身被燒至熏黑變形，事後地面遺下一大片黑色污跡。

劉子傑表示，居民有權燒香稟神，但其它居民亦享有免受滋擾的權利，提醒街坊應以大眾安全為先。他又引述相關規例，指在建築物的公用部分如家門或後樓梯焚燒冥鏹香燭，有可能違反住戶守則或大廈公契的規定，公屋租戶犯例會被扣5分。

另外，焚燒香燭產生的黑煙亦可能干犯《空氣污染管制（煙霧）規例》，即在任何一段4小時期間內排放黑煙超過6分鐘，或引致任何一段時間內連續排放黑煙超過3分鐘，即屬違法。

他亦指，據房署建議，如居民需要焚燒冥鏹，應到樓宇外空曠地方，在自備的安全金屬容器內燃燒，並在拜祭完畢後立即妥善清理方可離去。即使邨內沒有設置化寶桶，或並非居於房委會豁下屋邨，市民仍可於一般道路焚燒冥鏹，食環署提醒市民，燒「街衣」和香燭時，應自備金屬容器作燃燒冥鏹衣紙之用，完成拜祭後，切勿留下火種。

希望大家明白你喺大廈內嘅一個動作，其實都影響全部住戶，謹記做個安全負責任的好鄰里！

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責任編輯：羅嘉欣