【道聽塗說】加鹽加醋妖魔化被judge的人 鄭丹瑞：Judge人有殺傷力

▲ Judge人沒有成本，卻有殺傷力。

我曾經為某個老闆拍戲，有朋友知道這消息後，立即把我拉到一邊，溫馨提示，語帶警告：「你同呢條友合作？佢出咗名唔俾尾期㗎噃！」「係咩？」我一頭霧水：「佢唔單止出咗尾期俾我，連下一部戲嘅首期支票都已經放喺我枱面。」

好事之徒打算請一個助手，一眾損友知道這個助手是誰後，紛紛留言警告好事之徒：「呢條友好懶㗎噃！」「佢喺舊公司成日唔返工嘅。」好事之徒回覆大家：「但係佢好聰明噃，我就係睇中佢呢一點。」

同一個人，在某些人眼中，他只有很多缺點，但在另一些人眼中，卻看到他的優點。我們太習慣動不動就去judge別人，「因為judge人唔使成本吖嘛。」智者說：「他們大多數都是道聽塗說，人家說甚麼，他只會加鹽加醋，妖魔化被judge的人，在他們眼中，對方只有缺點。」

我完全明白智者的意思，譬如好事之徒說他的助手是個聰明人，別人一樣會批評：「太過聰明會變成懶叻，聰明反被聰明誤。」好事之徒說自己也曾經被別人judge過：「我都曾經俾人話係一個無良僱主，不過，大家唔了解我都係好事嚟嘅，否則，佢哋只會將我批評得更衰。」

人人有權去judge別人，但我們亦有權不去理會這些「貪口爽」的批評，自己有自己的judgement，一切眼見為憑。Judge人沒有成本，卻有殺傷力。

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原文刊於《經濟日報》，原題為「Judge人唔使成本」