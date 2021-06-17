【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神

▲ 林家棟零片酬接演新導陳健朗《手捲煙》

「手捲煙」除了是戲名，導演陳健朗解釋也代表一份情，以及情感的傳遞。「捲煙的過程注重細節，講求步驟、耐性，把捲好的煙傳遞給別人，也代表著傳承，也如很多精神、面貌，被時代遺棄，但不代表過時，也如港片的核心價值。」陳健朗希望自己是留下來繼續傳承的新一代電影人。

作為首齣執導的長片作品，陳健朗藉著一個江湖類型片，有很多話想表達。在戲名上已經玩了一個小設計:「海報上『手捲』兩字的寫法，遠看也是『香港』，以此延伸這是香港製造的影片，而電影題材、演員、主題也是講情感的傳承。」

▲ 林家棟跟陳健朗以《手捲煙》帶出傳承。（攝影：陳家昌）

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兩代人的傳承

林家棟今次零片酬撐陳健朗，背後也是支持港片的態度。家棟道出原因：「最初是劉國昌讓我看此劇本，因故事關於97年華籍英兵，擔心導演太年青，未必掌握到那份感覺，但見面後，知道他做了很多資料搜集，角色也跟他父親出身有關，我就有信心，也好想幫助年青人，就決定去演。」影片是「電影發展局」出資，家棟體諒成本不多，便二說不說不收片酬演出。

電影很大部分在尖沙咀重慶大廈取景，戲中林家棟跟新人演員Bipin因著命運交錯，而同困一室，當中也是有其喻意。

陳健朗解釋：「家棟演的97年前華籍英兵，這是回歸前的一個較特殊的公務員身份，很有著舊香港特色，而Bipin則是現今香港的南亞人，兩者都有著身份迷失，在時代夾縫中生存，家棟代表父輩一代，Bipin就是今日80後、90後，，這讓觀去思考，新舊香港（人）如何自處，掙扎求存，卻知道一失手就跌下深淵。」

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家棟踏足進重慶大廈的拍攝地點，已經滿有感受。「我初出來時，曾在中間道附近酒店扛工，那時常去重慶大廈食咖喱角，第一次見到好多非籍人士，之後多年，看著重慶大廈的變化，四周的高級酒店、商舖不斷變化，這裡也像見證尖沙咀的演變，都像香港的一個縮影。」

陳健朗最記得電影拍攝期間，傳來重慶大廈內有人確診的消息，因林家棟表示只要做足防疫措施，就可以繼續演，這令到陳健朗有信心在疫情最高峰時間完成拍攝。

家棟回想：「當時只覺得一旦停下來，就不知何時再復拍，可能到今天也未能開工，因要跟足防疫規矩，就不用太擔心，做了才算，這是一貫的港片的特色，其實也是好香港人的一面。」

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林家棟看97前迷失

《手捲煙》提及到身份上的迷失，家棟亦曾經歷過香港幾個重要時代變遷，坦言或縱有失望，但從未迷失。「大家常叫我做衝鋒車，只管向前一味衝，做人是辛苦的，但做了才算，或者會有得著，當然會有辛苦，也會失望，但也只因自己能力不足。」

他最大感受反而是97回歸前，大多港人都抱著搏彩心態，努力反而不被重視。「當時大家好享受不勞而獲，希望靠炒樓炒股發達，試過拍劇集時，中途攝影師跟工作人員齊齊拿股票機來看，我真係嬲，但這是當年社會現象，可能大家都迷失，只顧著搵錢，好像不用付出，但卻跟我一向認知的價值觀有違。」

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▲ 家棟跟新人演員充滿火花。

歷史在重演，這麼煩囂城中，家棟曾見證過的移民潮，今日又再次出現。自言「香港仔」的家棟卻未有考慮：「96年我拍《緣來沒法澢》劇集已有句對白，哪個國家會收窮人？選擇留在一個地方生活，便盡力去令它更好，而且家人都全在香港，我也很享受香港的一切，試過在在外國住一段日子，發現去商場已是最大娛樂，在香港想幾時見到朋友都可，也是這個地方的優勢。」

陳健朗也希望做留下來的人。「所謂生於斯長於斯，作為港片從業員，希望一直在香港創作，以這裡做基地，拍出香港文化，正如『手捲煙』的比喻，可以一直傳承，好像家棟所講，港片精神就是做?先講，做了一件事，自然有其力量，可以去觸動觀眾，將情懷傳承下去。」

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調教你家棟

《手捲煙》也是演員間的傳承，當中既有資深的林家棟、太保、杜燕歌，也有中生代的白只，以及全沒演戲經驗的南亞演員Bipin。

對影帝級的家棟，陳健朗笑言不敢去調教演技，亦很信任對方可以帶領著新人演出。「我自己也很享受看家棟和Bipin的演出，因為會期待有不一樣的火花，我喜歡有機性的演出，不想所有東西都被限制。」

▲ 二人心目中都有一份「手捲煙」精神，陳健朗用Pink Floyd的歌做比喻，希望人們可更有耐性；而家棟說自己受仍愛聽黑膠，也是一份情懷的堅持。（攝影：陳家昌）

家棟笑言導演不喜歡叫cut，每次他就繼續發揮，務求有神來之筆。「有時對手一個錯愕的表情，並非事先設計，也是演出的火花。」

出身電視台的家棟，在近期的電視台大戰中，也常問及可會再回巢拍劇，他卻斷然說不了。「聽講現在拍劇的時間比我那時還要緊密，所以都是不敢去演，我寧願多跟年青導演合作，過程更加好玩。」不過，家棟也留意舊公司的節目如《好聲好戲》，覺得讓資深幕幕人員獲曝光是好事。

同場加映：郭富城訪問

髮型：梁佇鳴Alex @ Salon Nova（林家棟）、WiL Wu（陳健朗）

化妝 : 張楊蕊而@ J.A.C.K. Factory、WiL Wu（陳健朗）

場地提供：Premiere Elements貴賓影廳

記者：陳家昌