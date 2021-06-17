【新冠肺炎】港大研發新污水檢測方法　最快數小時內檢出污水有否帶變種病毒

▲ 港大研發新污水檢測方法，最快數小時內檢出污水有否帶變種病毒。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎變種病毒株威脅本港，港大土木工程系團隊於現有污水檢測方法基礎上研發新方法，利用病毒刺突蛋白的不同突變位，有效分辨不同的變種病毒，最快可於數小時內檢出污水中有否帶有不同變種病毒株；並成功於出現N501Y變種病毒確診個案的柴灣興華（二）邨豐興樓，檢出污水樣本帶南非β變種病毒。

港大土木工程系教授張彤聯同港大醫學院院長梁卓偉、公共衞生學院教授潘烈文及客座教授裴偉士的跨領域研究團隊，去年展開新冠病毒污水監測，至今揪出50宗確診個案；團隊利用現有污水檢測方法經驗，透過檢測新冠病毒刺突蛋白的不同突變位，再研發一種新檢測方法，分辨不同的變種病毒。

團隊利用新檢測方法應用在柴灣興華（二）邨豐興樓在5月2日所收集到的一個污水樣本中成功測出β變種病毒N501Y，亦即最早於南非發現的B.1.351突變株，及其他突變點的陽性信號，而該處於5月7日確認涉及突變株的陽性病例。

張彤表示，現時極需建立新的污水檢測方法，以監測變種新冠病毒在香港的傳播，而新方法可以快速於數小時內及特異性地檢測污水中不同新冠病毒及變種。

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責任編輯：陳正怡