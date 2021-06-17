【不堪受壓】自小被哄著以為才能智商高 男生入U後成績差大受打擊輟學在家

▲ 男生自小被哄，以為自己才能智商高。

朋友的兒子在大學讀商科，讀了兩個學期，就嚷着轉去文科；又過了兩個學期，因為成績強差人意而心灰意冷，索性輟學在家，終日無所事事。

「怎麽辦呢？」朋友既擔憂又着急，逢人訴苦，說着說着，竟然怪責起社會來：「真是不合理！大學應該要多鼓勵學生，協助他們發揮天賦潛能，正所謂『有教無類』嘛，怎能以考試成績去評價學生呢？害得我兒子現在連學習的興趣都失去了！」

她的兒子，自小在某間開心學校讀書，仿效「芬蘭式」教育方法，甚少需要測驗考試，學科從來沒有排名制度，學校更嚴禁同學之間互相比較分數：「成績排名次，對排在後面的學生造成心理壓力，是變相的霸凌。」

每逢家長日，老師總是稱讚兒子「勇於表達，自信心強」，又強調他踢足球出色，有運動細胞；於是，朋友與兒子一直都以為他的才能智商很高，至少屬於「中上」級別，入大學、出社會，絕無問題。

直至臨近公開試，他才驀然發覺能幹出色的同齡人多的是，結果成績不如理想，未能入讀心儀的工程系，勉強得了個最後志願，仍然是讀得很吃力。事實上，讀書辛苦還在其次，最大的問題是他（與他的母親）從小一帆風順地被哄着慣着，致使今天這麽大個人了，才頭一次遭受到挫折打擊，自尊心就馬上受創、一蹶不振，接受不到「自己並非很優秀」的事實。

隨着社會提倡廢除考試排名，各人無法清楚自己跟其他同學的差距，像上述年輕人的情況，可能會愈來愈常見。奇怪的是，社會上對於運動比賽的輸贏、音樂造詣的高低、畫畫藝術的獎項競爭等，都非常公開地支持比較，不斷表揚在這些活動中出類拔箤的青年人，又不見得特別擔心體藝較遜的同學會「自尊心受創」，唯獨是對「讀書成績的排名」嗤之以鼻；我也不太能夠理解箇中的邏輯。

同場加映測考高效溫書法

原文刊於《經濟日報》，原題為「考試不排名」