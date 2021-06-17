【港區國安法】中聯辦：新聞自由非違法行為擋箭牌　駐港國安公署堅決支持警方

▲ 中聯辦表示，堅定支持港府和警方嚴格執法。（資料圖片）

中聯辦及中央駐港國安公署，分別就警方國安處今日的拘捕行動發聲明。中聯辦表示，堅定支持特區政府和警方嚴格執法；聲明強調，新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」。

聲明指出，《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但任何權利自由都不是無邊界，都不能突破國家安全的底線。香港是法治社會，法律面前人人平等，包括傳媒機構在內概莫能外。強調任何人不論職業身份及背景，背後有甚麼勢力支持，違反港區國安法及有關法律，都會受到法律的嚴厲制裁。

駐港國安公署表示，堅決支持警方，依法採取執法行動，強調香港任何機構、組織及個人，都應當遵守港區國安法、香港有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的行為和活動。

警方國安處今以涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕《蘋果日報》5名董事，保安局亦凍結《蘋果日報》等3間公司資產。

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責任編輯：林曉君