【正能量】感激潮州爸爸開明不施壓　甜品學師仔捱出頭成酒店糕餅總廚

▲ 在酒店餅房從低做起的吳冠宇，感激潮州爸爸開明不施壓，讓他選擇自己的興趣為職業，而他也努力上進獲賞識，晉身帝苑酒店糕餅行政總廚。

愛吃甜品的人說，甜品能令人感到快樂，同樣地做甜品也會使人快樂。帝苑酒店的糕餅行政主廚吳冠宇憶述他首次在父親節做了一個栗子蛋糕給爸爸吃時，見到爸爸快樂地吃著的表情，他便知道自己沒有入錯行。

吳冠宇 (Don) 生於一個典型的潮州家庭，但爸爸卻不是傳統的嚴父，給兩個兒子很大的自由度。「自問小時候都頑皮，不太愛唸書。中學畢業後都沒想過要做邊行，只是有朋友話去報觀塘職訓局酒店課程，又跟著去，揀了廚務部的甜品學，心想好喎，做甜品應該多女生唸，可以識到女仔了。」他大方地說。

▲ 做酒店糕餅廚時間長，還沒有餐廳部的落場時間，Don 便會用來研發新口味糕餅。

訓練細心主動學習

就是這樣本著「立心不良」的原因下完成課程，先後在不同的酒店餅房內工作過，由低做起，「糕餅甜品種類多不勝數，而且款式日新月異，除了基本工要熟悉外，更需要不斷吸收現代新式的製作技巧。覺得以前自己是一個粗心大意的人，但做了糕餅廚後，訓練了自己的耐性和細心。」Don 說。

另外，在餅房內工作是沒有所謂的「落場」時間，因為做糕餅有許多事前預備工夫要做，他不諱言起初要負責準備食材的基本工作，是單調乏味的工序，但他卻沒有嫌棄，「其實反而訓練到我的主動性，入行初期對許多製作糕餅步驟都感好奇，引發了興趣後，便主動地向上司要求嘗試，久而久之又學懂了許多製作糕餅上的實用方法和技巧。」

年輕當行政主廚

他難忘離開了酒店後，跟到當時糕餅界紅人 Tony Wong 學藝，「那時知道他自立門戶在九龍城開店，便主動去應徵說要跟他學野，差不多都在他店內工作約 9 個月，獲益良多。再來便去了養和醫院的餐廳，在那裏開始接觸到 Vegan Cake，是另一種現代糕餅的潮流大勢，好值得去研究和發展。」

他說那時自己在醫院內做得很開心，好大原因是資源充足，能讓他嘗試到不同種類的食材、製作機器、廚務管理等。

因著他的努力和用功，在行內得到一些前輩賞識，於是在 2015 年，帝苑酒店的糕餅主廚力邀他來做副手，直到 2018 年以 32 歲之齡成為糕餅行政主廚。

▲ 兒子有傭人照顧，而吳爸爸則負責湊孫樂。(被訪者提供)

「其實真感受到有壓力，帝苑餅店前兩位主廚都做得如此出色，把不少產品成為餅店名物，而且這裏每天製作不同款式的大小糕餅，平均維持在 40 款左右，相比起其他酒店餅店來說為多，所以我心知要有所突破就一定要加多幾倍努力。」

父親的無言肯定

他要求自己每年要有 10 個 左右的新口味蛋糕面世，當中仍不斷鑽研全素蛋糕的口味。而在一些大節日更要有另類蛋糕，例如剛過去的母親節及即將來臨的父親節，去年他設計的朱古力健力士黑啤果仁蛋糕反應不俗，今年他再接再接再厲，同樣以雜果仁為基本，但就改以簡撻造型，煮好一層焦糖漿撈入雜果仁，賣相傳統簡約，但以細撻推出試水溫後，反應很好。

▲ 焦糖雜果仁撻($480、2日前預訂)：簡單又討好的配搭，雜果脆又新鮮。適合還很有「牙力」的父親們吃。(林宇翔攝)

「另一款咖啡橙味朱古力蛋糕，外形和去年的差不多，裝飾由相機變咖啡杯，當然內餡卻不相同。」他說。

問他每次製作的新蛋糕口味，會否都會自家訂一個給父親品嘗，「剛好這兩年都有，爸爸不是那種很喜歡吃蛋糕的人，但我買回去給他，他又會樂意吃，不會拒絕，他這舉動，其實令我好感動，我明白到即是表示他對我的工作默默的肯定和支持。」

▲ 這是今年的母親節蛋糕，earl grey chocolate cake，其中最難到 Don 是那玫瑰花造型，很花時間掐成。(被訪者提供)

恰巧兩年前兒子出世，Don 成為了別人的父親，開始領略到做父親的感受，他笑言兒子的到臨是有點意外的，因為正值事業上的搏殺期，需要更多的投入時間，但本著既來之，則安之的性格，也對自己說隨遇而安罷。「我現在每天都要求自己要再提高工作時的專注，能快完成的工作不要拖，趕快完成，為的是可回家安心和兒子玩，在許可情況下，假期盡量放星期日，想多些與家人一起。」

可惜今個星期天的父親節，他仍然要上班，「其實年年父親節都要開工，惟有晚上趕快回家，和父親和兒子一齊吃蛋糕啦！」

記者：郭秀芳