【智慧公廁】機電署全自動馬桶清潔機潔廁除菌只需2分鐘　有望明年初於公廁應用

▲ 馬桶清潔機的手推版本將於明年初於公廁試用。（梁偉榮攝）

機電工程署早前在日內瓦國際發明展取得4金4銀的獎項，其中獲金獎的物聯網智能馬桶清潔系統有望明年初於公共廁所試用，未來全港公廁的馬桶清潔有望自動化。

這項新發明可在2分鐘內沖刷一個馬桶，並透過鏡頭確認馬桶無污漬才停止清潔，清潔完成後，亦用會紫外線為刷頭殺菌和用吹風機吹乾，避免污染環境。署方表示，馬桶清潔系統旨在減輕清潔人員壓力，並非取締他們。

另外，機電工程署亦正推動《政府物聯通》，當中的智慧廁所試驗計劃將於7月於2個食環署轄下公廁應用，屆時公廁內的洗手液、紙巾和空氣質素均會長期監察，避免市民人有三急卻要在臭氣沖天的廁所面對無廁紙的慘況。

據署方透露，現時有17個康文署及食環署轄下的公廁，正計劃改裝成智慧公廁。初步選址為各區使用高的公廁、景點和少數鄉郊地區。

另外，署方亦正研發及推廣「建築信息模擬—資產管理」(BIM-AM)的應用。有關科技能透過AR眼鏡，透視建築物內部結構，避免維修人員要翻查圖則才能進行維修的情況。

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記者：陳梓蔚