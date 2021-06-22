【逆境自強】基層出身幼時歷家暴住社福院　單親女生苦練英文走出自卑入投行實習

知識改變命運！來自單親家庭、現就讀浸會大學會計系三年級女生施寶儀（Boey），幼時經歷家暴，住過社福機構，及後獲判與媽媽同住，曾住在約百呎劏房。Boey坦言，一度因出身基層而自卑，幸把握機會，參加卓越學生領袖選舉，成為人生轉捩點。她在大學時更通過不同方法，克服英文較弱的弱點，今年暑假將到投行實習。她勉勵基層青年，要嘗試踏出第一步，勇於把握機會，盡可能在困難中尋求突破。

▲ Boey勉勵基層青年，要嘗試踏出第一步，勇於把握機會。

Boey憶述，讀幼稚園時，爸爸經常打媽媽，自己亦曾被爸爸大力掐頸，母女倆互摟痛哭，活在驚恐下。父母最終因家暴問題離婚，更爭撫養權，她亦因此住過社福機構兩至三年，直至她讀小學，她被判與媽媽生活，弟弟則跟隨爸爸。

雖然家庭破裂，Boey與媽媽需一度租住佐敦約百呎劏房，但母女二人反而住得安心，

你坐在那裏，旁邊就是廚房，後面是洗手間。

曾一度因出身基層而自卑

兩母女之後獲派公屋，單親家庭長大的Boey，小學時期從未外補，至今未有學過樂器等興趣班。她坦言，曾羡慕同學可以上興趣班，暑假可以出國旅行，無形間因自身基層經歷產生自卑感，直到讀中四時，學校副校長及老師推薦她參加卓越學生領袖選舉，當下她的反應是：

卓越領袖學生選舉，我來自基層、單親家庭，可算得上卓越嗎？卓越字眼佔不上邊，自己英文又不是特別好，又不是懂很多樂器。

Boey坦言，面對機會，自己有猶豫過，但經過深思，終踏出第一步，嘗試了解多些，卓越、傑出的標準是甚麼，希望在活動中曠濶視野，認識到不同的人。這一次的卓越學生領袖選舉比賽，是Boey人生轉捩點，過程中需即席演講；她之後陸續參加過其他比賽，如油尖旺傑出學生、香港特別行政區十大優秀學生等，成長過程令她變得自信，明白到自己不是與其他同學作比較，而是要同過去的自己做比較。

▲ Boey中學時曾獲選傑出學生。（受訪者提供）

她勉勵基層出身的青年要勇於踏出第一步，

很多時我們基層出身，面對很多機會，第一反應會怯、自卑感。希望自己及其他基層青年，遇到機會時，要面對及克服自卑感，勇於把握機會，盡可能在困難中尋求突破，基層青年也可以有不同經歷。

大學時期努力改善英文

從小懂事的Boey，知道媽媽照顧她不容易，故一直以來都勤奮學習，每一次測驗會盡全力，高中時期成績名列前茅，考到全級頭三名。但她深知英文是她的弱項。直到升讀大學，因上課、功課均全英學習，頓時備感壓力，迫使自己去成長，幸運地，她大學一年級就成功申請到領展大學生獎學金，她用該筆獎學金購買人生第一部屬於自己的電腦和手機，

以前都是用二手，有了這筆獎學金，終於可買到第一部屬於自己的電腦及手機，並善用手機播送功能，搭車時可聽英文電台節目，為自己創造英文環境。

▲ Boey獲領展大學生獎學金。（受訪者提供）

她感恩在浸大讀書期間，遇到好教授及同學，「教授願意幫我改文，又好願意和我練習英文口語。」，她又定期與不同院校同學用英文交流，創造更多的英文環境給自己，慢慢增強自信心，克服英文這個弱點。她稱，人生並非單單靠一次公開試成績就來決定，勉勵應屆DSE學生及基層青年，「只要對自己有高要求，付諸實行，如你是黃金，最終都是會發光的。」

冀用自身經歷幫助基層青年

對於大學時主修會計，Boey笑言，原來最想讀的是心理學，但因香港是國際金融中心，考慮到自己個人背景，想打破跨代貧窮，故大學主科會計，但她有副修心理，傳理其他範疇，而她大學期間不斷探索機會，一年級暑假到Big Four實習，了解同自己學科相關的知識；二年級到領展實習，了解房地產行業；大學三年級暑假，即將到投行實習。

對於未來前路，Boey稱暫未定下將來職業，還有一年時間去探索，但期望將來可用自身經歷幫助基層青年，在曾就讀的中學、大學成立獎學金，幫助更多基層青年，為他們提供資源探索前路。她亦期望將來可成為基層青年的導師，分享自身經驗，在學業、生活及事業上給予建議。

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記者：黃存新

