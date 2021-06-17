【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力

▲ 政府推出為期3年的現金津貼試行計劃。(吳卓峰攝)

政府推出為期3年的現金津貼試行計劃，由今年7月起向非公屋、非綜援、非長者一人公屋申請者，而輪候公屋超過3年的「N無住戶」，按月發放現金津貼，直至其獲首次編配公屋為止。當局下午舉行記者會交代詳情。

房屋署署長、運輸及房屋局常任秘書長王天予表示，是次津貼計劃目標群組是一人非綜援的申請者，故排除長者申請人，現時已呈交劏房租賃管制的法例予立法會，冀雙管齊下避免業主乘機加租。

她補充，無論津貼金額訂立的水平如何受助人都可能不足夠，是次計劃津貼金額水平參考了綜援入面租金津貼最高限額的一半，因要幫助非領取綜援者，故以次基準作參考為輪候者提供紓緩，坦言津貼「無可能全部人都足夠」，指相關人士仍可尋求社會上其他支援，如在職人士津貼、關愛基金等。

她續指，津貼一直會發放至申請人獲得第一次公屋編配，目標為期3年，即房屋署承諾公屋申請人首次獲編配的等候年期。她強調，3年的目標期與現實可能會有落差，但會盡量增加供應紓緩房屋緊張問題，她亦強調津貼不是為申請人代付租金，津貼設立的目的是基於輪候公屋3年或以上申請人的生活或有困難，故提供額外現金紓緩困難，不存在因未能兌現承諾，而向輪候者作出補償。

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記者：陳麗娜