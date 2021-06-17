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【疫境自強】古天樂兩年開8部戲助業界開工　劉鑾雄捐出1千萬創就業機會

娛樂 15:28 2021/06/17

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劉鑾雄捐千萬望增影圈就業機會。

一向對香港電影工業非常支持的劉鑾雄及其太太陳凱韻（甘比），今年2月已跟古天樂旗下天下一集團合作開拍五部本地製作電影，共投資1,500萬港元，為令更多電影工作者可以重回崗位。今日古天樂任會長的電影工作者總會，再獲大劉捐出1千萬，希望有助解決業界開工不足問題。

「電影工作者總會」今日在官方專業發出新聞稿，指已跟「劉鑾雄慈善基金」簽訂協議，由基金捐贈1,000萬港元予總會，推出「總會拍電影計劃」，以助電影同業在疫境下自強。

劉鑾雄夫婦一向對電影業大力支持。

增業界就業機會

當中內容提及，雙方協意該筆款項用以贊助總會開拍電影，於電影台前幕後各個工作崗位招聘香港電影從業員，務求增加本地電影同業的工作機會，亦希望為新一代電影人帶來創作空間。

新聞稿並指劉鑾雄身為「劉鑾雄慈善基金」創辦人，自小熱愛觀賞電影，得知電影業界仍面對困難，故希望再施以援手，表示：「希望今次無償方式捐贈，能為業界創造就業機會，幫助佢哋渡過難關。」

【齊心抗疫】古天樂+劉鑾雄+甘比合作助電影業　投資1500萬拍港片收益全捐慈善

「劉鑾雄慈善基金」多度捐助電影業。

電影工作者總會會長古天樂回應：「好多謝『劉鑾雄慈善基金』捐助畀我哋電影同業，我哋呢個計劃係希望兩年拍8部電影，劉鑾雄先生知道有呢個計劃之後，即刻慷慨捐贈港幣一千萬元助我哋行出第一步，而我哋會繼續用各種方法去籌劃其餘嘅電影。另外，嚟緊我希望可以為總會帶嚟改革，進一步推動電影圈。」

同場加映：郭富城訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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