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【N無津貼】政府7月起向「N無住戶」發放現金津貼　最多每月3900元【附申請資格】

社會 15:22 2021/06/17

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政府將由今年7月起向「N無住戶」按月發放現金津貼，料可惠及約9萬個住戶。

《施政報告》早前提出為期3年的現金津貼試行計劃，政府將由今年7月起向「N無住戶」按月發放現金津貼，直至其獲首次編配公屋為止，料可惠及約9萬個住戶，首年度會發放15億元津貼。

運輸及房屋局常任秘書長(房屋)、房屋署署長王天予表示，署方將在6月底發出約9萬份申請表，寄給在7月底或之前已輪候公屋超過3年的住戶。

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是次計劃已盡量簡化手續，信中會預先列印申請編號和姓名，只須填寫簡單資料，及申報符合資產限額就可完成申請，但申請表不可以轉讓，否則會作廢。她估計，起初需約1至3個月處理；若申請人即使未能在月內領取，其後會在首次發放津貼，補回應得的差額，又提醒申請者要填寫真確資料，署方會抽查，若蓄意漏報資料，可能會被檢控。

計劃會根據合資格家庭成員數目發放相應金額，並參考由今年2月1日起生效的綜緩租金津貼最高金額，並把金額減半。1人住戶可獲津貼1,300元；6人或以上家庭則可獲3,900元。

申請資格：

  • 符合編配公屋基本資格的一般申請住戶
  • 居於香港但並非居於公營房屋
  • 沒有領取綜援
  • 已輪候公屋超過三年
  • 沒有出於本身的意願要求暫緩其公屋申請
  • 沒有持有有效的「綠表資格證明書」作購買資助出售單位，以代替公屋編配
  • 仍未獲首次公屋編配

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記者：吳卓峰、陳子謙

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