【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度　梁允瑜反思：過去的不能抹掉

▲ 入圍港姐複選的Chloe率先「跑出」。

《香港小姐2021》競選昨日在TVB舉行次輪面試，入圍佳麗不乏人氣KOL、星二代等，而外表較出眾之一的23歲梁允瑜（Chloe）就率先「突圍而出」，她憑兩段曾經在Instagram流出的短片引起關注，事關Chloe被揭在鏡頭前以流利粗口鬧前度。

▲ 入圍港姐複選的Chloe。（劉卓姿攝）

爆粗影片流出

Chloe因參選港姐名氣大增，雖然未知能否進入決賽，但就已因講粗口引注目。日前網上流出短片，片中疑似Chloe的女生，跟與友人拍攝限時動態，並爆粗喪鬧前度，又指對方非常下賤，及聲稱與前度一起的時間並不快樂等。

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▲ Chloe對鬧前度一事作出回應。（Instagram圖片）

由於短片引關注及被報導，梁允瑜今日就在Instagram以限時動態作出回應：「感情事從來不是我擅長，過去的不能抹掉，人大了學懂感激，要好好感謝過去讓我受傷的，因為這些讓我成長。」

她又指：「感謝報道我的傳媒和各種評論，讓我有機會重新面對過去嘅自己，這個過程，我相信是我人生重要的一課，學習變得更好成。為一個更好更成熟的梁允瑜。」

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現年23歲的梁允瑜，在首輪面試時已受傳媒關注，雖然外表比真實年紀稍大，但其社交平台形象打扮青春，身形高佻的Chloe，大方展示大量水著靚相，也不乏時尚照，大展模特兒身形。

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