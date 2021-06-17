  • 31°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 16:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貪污詐騙】建築工人涉貪污及訛稱代付強積金詐騙5800元　遭廉署起訴四罪明日提訊

社會 15:20 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

建築工人涉貪污及訛稱代付強積金詐騙5800元，遭廉署起訴四罪明日提訊。（經濟日報資料圖片）

合晉工程一名前建築工人涉於前年收授一名建築工人1000元，作為協助對方獲合晉僱用的誘因或報酬，及後兩度以相同目的向上述建築工人再分別索取650元；另亦向另一建築工人訛稱須付款用作強積金供款，詐騙對方支付5800元，昨日遭廉政公署落案起訴，明日於屯門裁判法院答辯。

案情指，26歲時任合晉建築工人陳奇樂，受僱公司為屯門一項工程的建築承包商。被告涉嫌於2019年11月8日，無合法權限或合理辯解而從一名建築工人收取1000元，作為協助對方獲合晉僱用的誘因或報酬；同年12月1日及11日亦無合法權限或合理辯解，以相同目的向上述建築工人分別索取650元。

被告亦涉嫌於2019年9月24日至去年1月18日期間，虛假向另一名建築工人表示，對方須向他付款以用作強積金供款用途，並意圖詐騙而誘使對方向他支付5800元，導致他獲得利益或該建築工人蒙受不利。

被告昨日遭廉政公署落案起訴，被控四項罪名，即一項代理人接受利益及兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；以及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；現時已准予保釋，明日(18日)於屯門裁判法院答辯。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【保險防貪】廉署編製《保險公司防貪指南》　揭3手法騙佣金賠償
06:00 2021/05/20
【保險防貪】廉署編製《保險公司防貪指南》　揭3手法騙佣金賠償
【貪污受賄】廉署起訴3名國泰機艙服務員　涉就員工旅遊福利收賄9.8萬元
16:46 2021/05/20
【貪污受賄】廉署起訴3名國泰機艙服務員　涉就員工旅遊福利收賄9.8萬元
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
14:46 2021/06/03
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂

你可能感興趣

【保險防貪】廉署編製《保險公司防貪指南》　揭3手法騙佣金賠償
06:00 2021/05/20
【保險防貪】廉署編製《保險公司防貪指南》　揭3手法騙佣金賠償
【貪污受賄】廉署起訴3名國泰機艙服務員　涉就員工旅遊福利收賄9.8萬元
16:46 2021/05/20
【貪污受賄】廉署起訴3名國泰機艙服務員　涉就員工旅遊福利收賄9.8萬元
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
14:46 2021/06/03
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
罪案 建築工人 貪污 盜竊罪 強積金 廉政公署 屯門

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶