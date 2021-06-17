【貪污詐騙】建築工人涉貪污及訛稱代付強積金詐騙5800元　遭廉署起訴四罪明日提訊

▲ 建築工人涉貪污及訛稱代付強積金詐騙5800元，遭廉署起訴四罪明日提訊。（經濟日報資料圖片）

合晉工程一名前建築工人涉於前年收授一名建築工人1000元，作為協助對方獲合晉僱用的誘因或報酬，及後兩度以相同目的向上述建築工人再分別索取650元；另亦向另一建築工人訛稱須付款用作強積金供款，詐騙對方支付5800元，昨日遭廉政公署落案起訴，明日於屯門裁判法院答辯。

案情指，26歲時任合晉建築工人陳奇樂，受僱公司為屯門一項工程的建築承包商。被告涉嫌於2019年11月8日，無合法權限或合理辯解而從一名建築工人收取1000元，作為協助對方獲合晉僱用的誘因或報酬；同年12月1日及11日亦無合法權限或合理辯解，以相同目的向上述建築工人分別索取650元。

被告亦涉嫌於2019年9月24日至去年1月18日期間，虛假向另一名建築工人表示，對方須向他付款以用作強積金供款用途，並意圖詐騙而誘使對方向他支付5800元，導致他獲得利益或該建築工人蒙受不利。

被告昨日遭廉政公署落案起訴，被控四項罪名，即一項代理人接受利益及兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；以及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；現時已准予保釋，明日(18日)於屯門裁判法院答辯。

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責任編輯：陳正怡