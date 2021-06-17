【軟實力】團結香港基金推新網站　冀向世界講好中國故事

▲ 鄭李錦芬（中）表示，網站不只是講好的一面。（團結香港基金供圖）

國家主席習近平近年不斷呼籲要「講好中國故事」，本港多個組織均積極響應，由全國副主席董建華創立並擔任主席的團結香港基金，亦花逾一年策劃一個全新網站——「當代中國」，冀透過圖文及影片，讓全球讀者讀懂中國。

基金會總裁鄭李錦芬說，「講好中國故事」這個工作非一時興起，而是會持續發展。她形容，「當代中國」是一個認真、嚴謹的資訊平台，「裏面的資料無需再進行fact check（事實核查）。」又強調，網站不只是為了做宣傳，亦非只講好的一面，若有不理想或缺失的地方亦會坦然呈現。

▲ 潘少權稱不會逃避敏感事件。（團結香港基金供圖）

被問到六四事件等具爭議政治事件，是否也會在網站中出現？「當代中國」總編輯潘少權表示，不會逃避敏感事件，認為六四事件是無法逃避的事情，不過他稱，不能忽略中國近幾十年的發展，「如果每個人的焦點仍放在32年前的那一天，而不去了解32年之後發生的情況，是否不太合理呢？」他希望，網站呈現出的是一個全面、真實的中國，而非片面的中國。

「當代中國」的定位是一個面向世界的資訊平台，鄭李錦芬透露，除了現已啟動的繁體版網站和6個社交媒體專頁，簡體版和英文版網站，將於下半年和明年第二季啟動。

現有的繁體版網站設有八大欄目，包括︰今日焦點、中國科技、樂活灣區、潮遊生活、數字中國、非凡人事、文化精華、名家觀點。其中樂活灣區，主要闡述大灣區「9+2」城市的生活和發展機遇。

▲ 左起：潘少權、鄭李錦芬、中華學社總幹事呂淑琼。（團結香港基金圖片）

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記者：林曉君