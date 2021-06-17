【打針獎賞】總商會推7輪大抽獎下月2日起開始登記 　獎品包括平治房車價值約50萬元

▲ 總商會主席王冬勝表示，呼籲可接種疫苗的市民盡快接種疫苗，以達至群體免疫。（經濟日報資料圖片）

為響應政府呼籲，商界提供多項接種疫苗抽獎及優惠。日前公布會舉行涉值3,000萬抽獎活動的香港總商會今日（17日）公布抽獎詳情。

香港總商會日前宣布，將於7月至9月期間，每兩星期舉行一次抽獎活動，已完成接種兩劑疫苗的市民可在活動專頁報名，獎品包括500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、購物禮券等，總值高達3,000萬。

總商會是次抽獎以「香港做得到！幸福大抽獎」為名，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證的香港居民，在報名參加抽獎時已於香港接種了兩劑新冠疫苗，即符合資格參加抽獎。市民須在網上填妥個人資料及身份證號碼，以及可收發短訊的電話號碼。

幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名，7月2日起將可開始登記。七輪抽獎日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。市民只需報名一次，頭六輪未能中獎者將自動進入下一輪抽獎。

總商會主席王冬勝呼籲可接種疫苗的市民盡快接種疫苗，以達至群體免疫。他亦提到，很多商會會員踴躍支持活動，故預告獎品將會陸續增加。

總商會總裁梁兆基提到，獎品包括三輛平治C系列房車，連首份牌費及第三者保險，價值約50萬元；數百份由怡和集團送出的購物禮券，每份價值10,000元；餐飲禮券及酒店度假遊，每份價值5,000元；500張港鐵全年車票，每張約值20,000元，以及500份由太古地產送出的購物禮券，每份約值10,000元。

梁兆基表示，若市民對抽獎的獎品不感興趣並希望留待下一次抽獎，市民可以屆時才登記。他強調，市民登記後，首6輪未能中獎者，將自動進入下一輪抽獎，直至最後一輪抽獎為止。

他亦提到，每次抽獎將邀請贊助商出席抽獎，事後亦會發放新聞稿及相片。

商界立法會議員林健鋒強調，要全民、全心及全力抗疫才會成功，又指短時間能夠舉行抽獎活動是有賴得到商會會員慷慨解囊，以及政府當區協助下快速得到登記商業牌照。

他亦提到，整個抽獎清單將會在6月29日完整公布，市民亦可到官方網站查看。

被問到如何核實市民已完成接種兩劑疫苗，林健鋒表示已得到政府當局全力配合。

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記者：曾卓鋒