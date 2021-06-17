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【失業率】最新失業率錄6%　連續3個月下跌

社會 16:31 2021/06/17

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政府公布最新失業率錄6%，為連續3個月下跌。（林宇翔攝）

政府統計處今日（17日）公布最新3月至5月的失業率為6%，下跌0.4個百分點，為連續3個月下跌。而就業不足率亦由下跌0.5個百分點至2.8%。

最新一期的失業人數有23.3萬人，減少約14,200人；同期的就業不足人數亦下跌至10.7萬人，減少約19,200人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率較上一期下跌，其中與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.5個百分點至9.4%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至11.3%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.3%。
 
勞福局局長羅致光指，隨着經濟持續復蘇，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。

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記者：徐紹軒

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