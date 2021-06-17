【離開大台】陳秀珠《一笑渡凡間》成告別大台之作　追看《全民造星》最愛MIRROR陳卓賢

▲ 陳秀珠頗欣賞MIRROR成員陳卓賢。

TVB已正播古裝劇《一笑渡凡間》，當中陳秀珠飾演的惡死老闆娘十分搶鏡。不過原來陳秀珠早於去年7月已離開TVB，不再續簽部頭合約，《一笑渡凡間》成為珠姐告別大台之作。

回復自由身的珠姐接受TOPick專訪，回望她入行經過及未來的展望。

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▲ （湯炳強攝）

欣賞繆騫人鄭裕玲

當年只得21歲的陳秀珠參選香港小姐，由此加入TVB展開演藝生涯。說到當時放棄原本的航空公司地勤工作而參加港姐，陳秀珠說：「貪新鮮和好玩，我喜愛作新嘗挑戰自己的能力，所以經常教兒子做人要有目標，然後向著目標進發，看看是否成功。」

此外，當年選港姐的另一原因，是為見偶像繆騫人：「太喜歡她了，喜愛其打扮和個性，她很有墨水兼有內涵，我喜歡一些型格的人。」

Do姐鄭裕玲亦是珠姐最欣賞的圈中人之一，二人拍劇集《火鳳凰》時認識，1985年再合作《鍾無艷》，兩個女生更因為想離家獨居，相互借對方「過橋」，二人曾同居一段日子。

陳秀珠大讚Do姐這位好姊妹：「我喜歡一些反應快及爽朗的人，她很叻又勤力，愛看很多書籍。她經常形容我：『見你就被你嚇死，識你就笑死。』樣子看似醒目，認識過後才發現我是面精心慒，所以我喜愛結識一些很叻的人，可以令我變精明和反應快。」

▲ 陳秀珠跟鄭裕玲認識多年。（網上圖片）

最愛《金枝慾孽》皇后

陳秀珠為TVB在80年代的當家花旦之一，主演的劇集《蘇乞兒》、《戲班小子》、《癡情劫》、《北斗雙雄》、《笑傲江湖》等，合作的全屬當時的一線小生。

後來成熟了，珠姐亦演過不少膾灸人口的劇集，而她最愛是《金枝慾孽》裡的皇后一角：「劇本寫得好好，因為編審有文學修養，他寫的對白用字很靚，全部是四字成語及文言文，真的背到嘔白泡。」

於去年7月，陳秀珠離開TVB回復自由身工作。

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不會故步自封

珠姐十分跟得上潮流，近年也有看ViuTV的節目，亦有留意MIRROR及ERROR這兩隊人氣男團。

MIRROR及ERROR當中，陳秀珠最愛Ian陳卓賢及肥仔梁業：「看過3輯《全民造星》，別以為我們這年紀不喜歡，很欣賞他們的製作，有跟金仔（金廣城）說很好看。」而珠姐對MIRROR成員Ian情有獨鍾：「他唱得又懂打排球，望落去不算靚仔，但有他的味道。」

此外陳秀珠很欣賞MIRROR經理人花姐：「喜愛到不得了，好正。在娛樂圈工作40年，甚少於節目上見人直斥其非，夠膽講又講得中，所以我很捧場。」

說到「人氣王」姜濤，陳秀珠覺得他有鄭少秋當年的特質：「他很貪靚，很著緊自己的打扮及表現，這一點很重要，貪靚代表他有要求。」

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▲ 陳秀珠有追看《全民造星》，最愛成員之一的陳卓賢。

作為行內人，珠姐表示看得出ViuTV有心製作好節目：「要製作這些節目需要人力物力，我想TVB未必做到，說的並非投放多少金錢，而是有沒有心去做。」

她覺得有競爭也是好事：「近日《勁歌金曲》終於轉型式，好看很多了，之前是十年如一日。」半生貢獻給電視行業的珠姐說。

記者：游艾維

場地:台北·寬巷子@海港城

同場加映：陳卓賢專訪