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【親子好去處】歎住冷氣大玩「室內AIA」　$160包1大1小無限次任玩4小時

親子好去處 17:20 2021/06/17

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

黃埔冒險樂園$160包1大1小無限次任玩4小時。

香港天氣變幻莫測，時而炎熱，時而下雨，小朋友放假屈在家中，對家長來說簡直是困獸鬥。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」有好推介，介紹被譽為「室內AIA」黃埔冒險樂園。近日，黃埔冒險樂園推出限定抵玩優惠，假日從早上10至下午2時，以港幣160元包1大1小，無限次任玩大型機動遊戲及一次彈跳迷宮，大人小朋友都可以歎住冷氣玩耍。

黃埔冒險樂園。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

Miss Swan Swan興奮表示，

細佬玩咗10次碰碰車、1次彈跳飛車、1次海盜船、3次搖擺車和1次彈跳迷宮。家姐玩咗8次彈跳飛車、3次海盜船、2次搖擺車和1次彈跳迷宮。好抵玩又唔使身水身汗。

港幣160包1大1小任玩機動遊戲，從早上10時開始至下午2時，任玩4個小時。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

大型機動遊戲有高度限制。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

冒險樂園4大機動遊戲

碰碰車

身高100cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐

海盜船

屬於小朋友版的海盜船，整艘船會前後及左右搖擺。

身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐

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搖擺車

Miss Swan Swan形容搖擺車不太刺激，幼兒也能玩。

身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐

彈跳飛車

Miss Swan Swan表示彈跳飛車最好玩刺激，車輛會伴隨音樂彈跳。

身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐

    點擊圖片放大
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彈跳迷宮

彈跳迷宮是一個小型兒童遊戲室，小朋友可以在裡面爬來爬去，裡面設有小型火山模型、動物模型、小型繩網和不同類型及長度的滑梯等。Miss Swan Swan指小朋友最愛玩，也適合他們放電。港幣160元的套票只包玩一次彈跳迷宮，每節30分鐘，身高150cm以下的小朋友須由成人陪同。

Miss Swan Swan表示，曾致電詢問優惠到期日子，職員指優惠做到另行通知，建議前往前須再致電詢問。另外，由於介紹後人潮湧現，她建議家長們先Bookmark，日後待熱潮散去再去。

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黃埔冒險樂園
地址：黃埔花園十一期聚寶坊地庫
電話 : 23623855

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權。

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責任編輯：王明芳

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