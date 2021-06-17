【親子好去處】歎住冷氣大玩「室內AIA」 $160包1大1小無限次任玩4小時
香港天氣變幻莫測，時而炎熱，時而下雨，小朋友放假屈在家中，對家長來說簡直是困獸鬥。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」有好推介，介紹被譽為「室內AIA」黃埔冒險樂園。近日，黃埔冒險樂園推出限定抵玩優惠，假日從早上10至下午2時，以港幣160元包1大1小，無限次任玩大型機動遊戲及一次彈跳迷宮，大人小朋友都可以歎住冷氣玩耍。
Miss Swan Swan興奮表示，
細佬玩咗10次碰碰車、1次彈跳飛車、1次海盜船、3次搖擺車和1次彈跳迷宮。家姐玩咗8次彈跳飛車、3次海盜船、2次搖擺車和1次彈跳迷宮。好抵玩又唔使身水身汗。
冒險樂園4大機動遊戲
碰碰車
身高100cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐
海盜船
屬於小朋友版的海盜船，整艘船會前後及左右搖擺。
身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐
搖擺車
Miss Swan Swan形容搖擺車不太刺激，幼兒也能玩。
身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐
彈跳飛車
Miss Swan Swan表示彈跳飛車最好玩刺激，車輛會伴隨音樂彈跳。
身高80cm-139cm的小朋友須由成人陪伴
身高140cm或以上的小朋友可以自己坐
彈跳迷宮
彈跳迷宮是一個小型兒童遊戲室，小朋友可以在裡面爬來爬去，裡面設有小型火山模型、動物模型、小型繩網和不同類型及長度的滑梯等。Miss Swan Swan指小朋友最愛玩，也適合他們放電。港幣160元的套票只包玩一次彈跳迷宮，每節30分鐘，身高150cm以下的小朋友須由成人陪同。
Miss Swan Swan表示，曾致電詢問優惠到期日子，職員指優惠做到另行通知，建議前往前須再致電詢問。另外，由於介紹後人潮湧現，她建議家長們先Bookmark，日後待熱潮散去再去。
黃埔冒險樂園
地址：黃埔花園十一期聚寶坊地庫
電話 : 23623855
文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權。
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責任編輯：王明芳