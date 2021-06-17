【伴讀的狗】港大首創本地動物輔助人道教育　伴讀犬助小學生管理情緒

▲ 港大首創本地動物輔助人道教育，伴讀犬助小學生管理情緒。（梁偉榮攝）

有人說狗是人類的好朋友，港大一項研究發現，將伴讀犬融入課程，有助發展小學生的社交情緒能力，改善過度活躍行為等。

《童狗有話兒》計劃由港大社會工作及社會行政學系副教授及臨床心理學家黃蔚澄的團隊開發，自2018年底開展以來，已有來自11所學校超過1,200名小二及小三學生參與。課程分為六節，內容涵蓋不同情緒主題，例如了解自己和他人的情緒和想法、朋友相處之道等，並安排受訓的家犬進行「讀書給伴讀犬聽」的環節。

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研究團隊透過多次訪談及長期追蹤研究，發現伴讀犬令受訪學童更自律，更容易管理自己憤怒的情緒，並加強對生命的關懷；在家庭層面，部分家長覺得無論在親子關係，或兄弟姊妹的相處方面都有改善，受訪家長觀察到孩子變得更為他人着想，更願意照顧弟妹。

學校方面，受訪老師認為計劃加強了學童的學習意欲，同學關係有所改善，課堂的學習氣氛亦較好。黃蔚澄指，計劃成效令人鼓舞，結果反映計劃成效需要教學環境、學校和家庭之間互相配合，學校須致力營造一個互相尊重及支援充足的學習環境，加上正面的親子互動，才可持續計劃的成效。

參與計劃的大角咀天主教小學黎老師表示，參與學生均十分期待，「追問狗狗幾時會再嚟」，她亦親身見證有抗拒狗狗及讀書的同學，由最初的不樂意接觸，「唔知係咪都接收到訊息」，到最後一課竟要求帶狗散步，「甚至上堂會偷睇書 ，同同學少咗鬧交」。

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記者：蘇文軒