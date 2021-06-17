【資助中學】近9成學生獲本地大學取錄　聖公會林裘謀中學積極推行STEM教育

▲ 聖公會林裘謀中學為沙田區內名校，近年文憑試表現優異。

位於沙田第一城的聖公會林裘謀中學，於1982年由香港聖公會創辦，為區內名校，去年DSE成績優異，近9成學生獲得本地大學取錄。另外學校重視學生的全人發展，近年亦積極推動STEM教育。

根據校網資料，該校在過去三年的平均大學入學率超過8成，去年的文憑試成績表現更為出眾，高達88.2%學生獲聯招學士學位課程錄取。另外，有2.7%學生獲副學士和高級文憑課程取錄，即合共逾9成（90.9%）學生順利升讀本地大專院校。

▲ 學校重點推行STEM教育。（中學概覽圖片）

積極推行STEM教育

近年，該校重點推廣STEM及電子教學，將創科教育元素融入課程。學校早於2004年開始推行「青年科學家計劃」，透過不同的教學活動訓練學生的思考方法、培養他們的解難能力，並提升具科學潛質的學生進行科研的能力。

學校的創科教育分為課堂活動和課外活動。前者旨在引起學生對科學知識的興趣，而課外活動方面，分為科學資優培育課程和校外STEM比賽，以擴闊學生的眼界、提升自信心、培養創意及協作能力等。

除了學業成績，學校亦重視發展學生潛能。學校提供多達四十多個課外活動，涵蓋學術、興趣、體育、服務四大類別。而該校學生在學界比賽中屢獲獎項。

協助中一生適應新環境

學校的主要教學語言為英文，根據過往經驗，獲派該校的學生都會如期註冊，收生名額已滿，故不設叩門位。另外，學校於2021-22新學年，將中一級改回四班制。

為了協助中一新生盡快適應中學生活，學校推行「手牽手計劃」，由中四及中五學生擔任學長，透過溝通和舉辦不同活動，支持和陪伴新生適應新環境。

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責任編輯：王明芳