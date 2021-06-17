【大灣區】林鄭月娥︰港府正積極爭取加入RCEP　有助推動大灣區建設　

▲ 林鄭月娥今在中總的世界華商高峰論壇致辭。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥表示，港府正積極與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成員經濟體緊密聯繫，爭取就香港加入協定展開磋商。她相信，RCEP的簽署及落實，將有助促進區域經濟融合，為疫情後全球經濟復甦提供重要動力，亦能為推動「一帶一路」高質量發展，以及大灣區建設發揮積極作用。

林鄭月娥今在中總的世界華商高峰論壇致辭時指，於2020年，香港與15個RCEP成員經濟體的貿易總額超過7,700億美元，佔香港貿易總額的73%，香港亦已與RCEP當中13個成員經濟體，簽署高質量、高質素的自貿協定，反映香港具備充足條件加入RCEP。

她認為，香港是亞太區內的主要投資來源地，從區域層面而言，香港加入RCEP，能為地區經濟帶來多重效益，有助吸引更多香港企業到RCEP成員經濟體投資，帶動區內投資及相關建設發展。她相信，香港加入RCEP將為企業提供更具競爭力的平台，以便在中國內地、東盟和香港進一步擴展貿易和投資，期望商界特別是於RCEP成員經濟體的企業，支持香港加入RCEP，並向當地政商界分享香港加入RCEP，可為當地以至整體區域經濟帶來的好處。

另外，林鄭月娥強調，香港作為高度外向型和開放的經濟體，面對近年貿易保護主義以及單邊主義抬頭，會堅持推動貿易多邊主義，擴展及強化香港的經貿網絡，為商界爭取更佳條件進入不同市場。

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責任編輯︰尹櫻霖