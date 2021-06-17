【就業情況】工聯會調查指62%受訪者失業或開工不足　促發放失業津貼

▲ 工聯會一項調查顯示，目前仍有62%受訪打工仔失業或開工不足，促請政府延長失業貸款計劃，並發放失業津貼。（工聯會提供圖片）

新冠肺炎疫情緩和，但工聯會一項調查顯示，目前仍有62%受訪打工仔失業或開工不足，促請政府延長失業貸款計劃，並發放失業津貼。

工聯會在6月7至16日進行調查，共訪問540名香港市民，發現有23%受訪者稱今個月「失業/完全無工開」，39%「開工不足」。

而正在失業的受訪者中，34%失業一年或以上、12%達半年至一年、18%為4至6個月；工會認為數據反映長時間失業/ 無工開的情況嚴峻，另外有36%人回答最近3個月失業，反映短期內失業的數字也令人擔心。

收入方面，有17%受訪者指收入減少5成或以上，14%收入減少3至4成， 更有30%指零收入。

工會促請當局撥出150億元發放失業及停工現金津貼，上限為 9,000 元，發放期為 6 個月；以及延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，並擴大計劃的受惠人士至開工不足及放無薪假人士；另外政府應增加更多臨時職位。

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記者︰徐紹軒