【食用安全】港媽買片糖扎年驚見發霉冒大量菌絲　專家：溫差轉變易致霉菌滋生【附保存貼士】

▲ 港媽買片糖「扎年」，存放數月後片糖發霉冒出大量菌絲。

天氣炎熱，保存食材要格外留神。近日一名港媽在網上表示，早前在農曆新年買來「扎年」的片糖，存放數月後竟全數發霉，狀甚嚇人。她表示往年也會買片糖「扎年」，但從未發生此事，不明今年為何卻發霉。TOPick向食品科學及安全課程特任導師文嘉敏請教，她表示溫差的轉變，加上存放不當，很易滋生霉菌。

該名港媽在facebook群組「今晚煮乜好」上載相片，展示該罐發霉片糖，坦言首次遇到此事。她稱，每年也有買片糖「扎年」的習慣，惟每次擺放數月也異樣，這次卻成了例外，令她摸不著頭腦。從相片可見，約有10塊片糖直接放在膠罐內，片糖被白色霉菌纏繞著。

室溫溫差轉變易致發霉

食品科學及安全課程特任導師文嘉敏接受TOPick訪問時表示，事主的片糖並非採用真空包裝，而且霉菌已生出菌絲，但需經過化驗才知道有沒有毒素，屬於哪種毒素。她指出，片糖糖分高，本身不易變壞，但若包裝及存放不妥當，容易漏氣；霉菌會在空氣中傳播，由於非真空包裝，若有空氣進入，有食物、營養（即糖分），則很容易滋生霉菌，尤其現時天氣又濕又熱。

她解釋，片糖放在室溫環境，不放雪櫃冷藏，一冷一熱的溫差轉變，很易令食物包裝冒出水蒸氣。有空氣及水分，就已可滋生霉菌。加上由農曆新年存放至今，絕對有機會發霉。

不建議食用發霉片糖

文嘉敏不建議市民食用已發霉的片糖，即使刷掉霉菌，也不建議食用，因為不知道是何種霉菌，未知有何毒素，其中有四類人要特別小心。她指出，免疫力較低人士，例如病患者、長者、嬰幼兒、孕婦，進食有霉菌的食物可能對健康構成不同程度的影響，例如腸胃不適，若不慎把霉菌吸入肺部，可引發呼吸道疾病。

正確保存片糖方法

文嘉敏教開封前後的保存方法，並列出可保存期限：

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責任編輯：羅嘉欣