  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】港媽買片糖扎年驚見發霉冒大量菌絲　專家：溫差轉變易致霉菌滋生【附保存貼士】

食用安全 17:12 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

港媽買片糖「扎年」，存放數月後片糖發霉冒出大量菌絲。

天氣炎熱，保存食材要格外留神。近日一名港媽在網上表示，早前在農曆新年買來「扎年」的片糖，存放數月後竟全數發霉，狀甚嚇人。她表示往年也會買片糖「扎年」，但從未發生此事，不明今年為何卻發霉。TOPick向食品科學及安全課程特任導師文嘉敏請教，她表示溫差的轉變，加上存放不當，很易滋生霉菌。

該名港媽在facebook群組「今晚煮乜好」上載相片，展示該罐發霉片糖，坦言首次遇到此事。她稱，每年也有買片糖「扎年」的習慣，惟每次擺放數月也異樣，這次卻成了例外，令她摸不著頭腦。從相片可見，約有10塊片糖直接放在膠罐內，片糖被白色霉菌纏繞著。

室溫溫差轉變易致發霉

食品科學及安全課程特任導師文嘉敏接受TOPick訪問時表示，事主的片糖並非採用真空包裝，而且霉菌已生出菌絲，但需經過化驗才知道有沒有毒素，屬於哪種毒素。她指出，片糖糖分高，本身不易變壞，但若包裝及存放不妥當，容易漏氣；霉菌會在空氣中傳播，由於非真空包裝，若有空氣進入，有食物、營養（即糖分），則很容易滋生霉菌，尤其現時天氣又濕又熱。

她解釋，片糖放在室溫環境，不放雪櫃冷藏，一冷一熱的溫差轉變，很易令食物包裝冒出水蒸氣。有空氣及水分，就已可滋生霉菌。加上由農曆新年存放至今，絕對有機會發霉。

不建議食用發霉片糖

文嘉敏不建議市民食用已發霉的片糖，即使刷掉霉菌，也不建議食用，因為不知道是何種霉菌，未知有何毒素，其中有四類人要特別小心。她指出，免疫力較低人士，例如病患者、長者、嬰幼兒、孕婦，進食有霉菌的食物可能對健康構成不同程度的影響，例如腸胃不適，若不慎把霉菌吸入肺部，可引發呼吸道疾病。

正確保存片糖方法

文嘉敏教開封前後的保存方法，並列出可保存期限：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【活得健康啲】正宗新會陳皮補氣健脾　專家教分真假陳皮：真陳皮油點平均如蜂巢

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞　專家教正確保存豉油+味醂+米
17:38 2020/06/19
【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞　專家教正確保存豉油+味醂+米
【食用安全】打開白米驚見數百隻穀牛事主求救「仲食唔食得」　專家教天然古法防穀牛
10:36 2020/12/13
【食用安全】打開白米驚見數百隻穀牛事主求救「仲食唔食得」　專家教天然古法防穀牛
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
15:53 2020/05/15
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】

你可能感興趣

【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞　專家教正確保存豉油+味醂+米
17:38 2020/06/19
【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞　專家教正確保存豉油+味醂+米
【食用安全】打開白米驚見數百隻穀牛事主求救「仲食唔食得」　專家教天然古法防穀牛
10:36 2020/12/13
【食用安全】打開白米驚見數百隻穀牛事主求救「仲食唔食得」　專家教天然古法防穀牛
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
15:53 2020/05/15
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
健康問題 食用安全 霉菌 食品 酷熱天氣

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶