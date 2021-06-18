六月香港珠寶首飾展覽會 匯聚各大珠寶製造商 優質珠寶首飾璀璨亮相

女士們對珠寶可謂毫無抵抗力，一見到閃耀的珠寶首飾就立即雙眼發亮，對戒指、耳環、頸鏈、手鏈愛不釋手。由Informa Markets主辦的「六月香港珠寶首飾展覽會」（簡稱JGA）將於今年6月24日至27日於香港會議展覽中心舉行，屆時會場將匯聚本港享譽全球的珠寶製造商，讓大家親身欣賞兼選購琳瑯滿目的珠寶首飾，作為珠寶愛好者的你定必會樂而忘返！男士們也不要錯過，為愛侶和家人精心挑選的愛的禮物吧！



珠寶首飾可提升個人魅力，在JGA會場，無論是經典款式、當代設計，還是日常穿戴首飾，包羅萬有。例如KARP Jewellery Mfg HK Ltd鑽石系列中的The Matching Guards黃鑽耳環和Trendy Group International Holdings Ltd的18K白金玫瑰切工鑽石項鏈，賞心悅目；優質紅寶石、藍寶石、祖母綠，帕拉依巴碧璽和其他彩色寶石，璀璨奪目；海水珠、南洋珠，大溪地珠和淡水珠，以及天然罕見的海螺珠、美樂珠和鮑魚珠，高雅純潔，令你目不暇給。

作為珠寶業內的盛事，JGA舉辦至今已有30多年歷史，今年更破天荒接受所有珠寶愛好者登記免費參加。而參展商同時推出限定優惠，精選飾品低至3折開售！



▲ JGA今年破天荒接受所有珠寶愛好者登記免費參加。

多場講座教授配襯技巧與鑑賞知識

好看的首飾是穿搭的靈魂，即使是一套簡單的服裝，只要配搭合適飾品，馬上就可為OOTD（Outfit Of The Day）加分！大會特別邀請了珠寶業內專家和時尚達人，跟大家分享穿搭技巧和配襯竅門，教大家打破平時的刻板打扮，為OOTD增添優雅氣息和時尚感，展現自己獨一無二的氣質！

除了Mix & Match技巧，大會亦邀請了寶石專家駐場，講解有關寶石和珠寶世界的知識，包括寶石的文化與典故、選購秘訣、鑑定和評級等基礎知識。

▲ 專家講解有關寶石和珠寶世界的知識。

現時是購買優質寶石的最佳時機

過往一年，優質寶石價格持續攀升，預期未來優質寶石供應會減少，B K Jewellery的行政總裁黃樂生就表示，「現時是購買優質寶石的最佳時機，而在特定的預算內，小資女也可購買到優質寶石。」B K Jewellery的產品主要為婚嫁首飾和耀目的珠寶首飾，包括戒指、耳環、吊墜、項鏈、手鏈等，而今年出爐的輕奢首飾（Affordable Luxury）不但別緻時尚，同時具品質保證，一眾優雅的小資女不妨留意一下！

B K Jewellery一向以「一絲不苟、傳統創新」作為品牌理念，即在傳統基礎下，致力尋求創新；在保持珠寶素材的傳統性和承傳傳統工藝的同時，改良製造技術。B K Jewellery的首飾均經過精心打造，由選料、生産到檢測，皆做到盡善盡美。

至於創作靈感和產品風格，公司會根據不同市場作出微調，令設計融合不同國家元素，增添色彩。價格方面，B K Jewellery推出產品以中價珠寶為主，售價由HK$3,000至HK$25,000不等。在展會期間，B K Jewellery更會推出全新專利產品——以更精準的技術，增強鑽石的折射度，令珠寶更閃亮動人，而且亦有限定優惠！

▲ B K Jewellery一向以「一絲不苟、傳統創新」作為品牌理念，推出的珠寶首飾均經過精心打造。



宜選信譽良好的珠寶品牌

市場潮流不斷變化，珠寶業界亦不斷力求創新，Polaris Jewellery 寶星首飾廠董事總經理林嘉祺（Jacky）就表示，「我們必須緊貼潮流趨勢，積極嘗試不同產品風格，為買家提供新元素的首飾設計。」Polaris Jewellery創立於1980年，一直堅持為顧客提供優質產品及可靠的服務，定期推出獨特設計及手工精湛的鑽石寶石首飾，深受各地買家歡迎。公司已經成功進軍歐美市場多年，現已發展為具規模且集合設計與生產的珠寶首飾製造商。

Jacky指，公司近來積極了解本地消費者的喜好，並與不同的獨立設計師合作，希望生產出優質、貼合本地潮流的珠寶首飾。在今次的展會上，Polaris Jewellery會為一眾珠寶愛好者提供7折的限定優惠。

▲ Polaris Jewellery寶星首飾廠緊貼潮流趨勢，推出的產品深受各地買家歡迎。

其他參展商亦會提供不同款式、不同價位、適合不同場合和風格的珠寶首飾，喜愛珠寶的您一定不能錯過！



立即報名，免費參觀：https://bit.ly/2StvOTq

更多現場優惠：https://bit.ly/3zxakpi

（資料由客戶提供）