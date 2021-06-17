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【打針抽獎】富豪國際酒店集團推出總值200萬抽獎　4名頭獎各得富薈酒店一年長期住宿

社會 16:34 2021/06/17

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

富豪國際酒店集團推出總值200萬抽獎。

接種疫苗獎償計劃陸續有來，富豪國際酒店集團今（17日）宣布，將推出超過1,100份獎品的大抽獎，大獎為富薈酒店一年長期住宿 (4名)、二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿 (10名)，其他豐富獎品則有9間酒店之住宿及自助晚餐，總值超過港幣200萬元。

凡於2021年9月15日或以前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，並登記成為富豪尊貴會會員，即可登記參加抽獎。詳情與相關條款及細則將稍後於酒店集團之網站及社交媒體公布。

    點擊圖片放大
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獎品包括：

富豪國際酒店集團「鼓勵接種疫苗大抽獎」之獎品 名額 總值 (港幣)
富薈酒店一年長期住宿 820,800
富豪九龍酒店總統套房住宿1晚 10 220,000
富豪國際酒店集團旗下9間酒店精選客房住宿1晚 540 612,000
富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店之自助晚餐 600 419,000
總額 1,154 2,071,800

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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