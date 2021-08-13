【打針抽獎】富豪國際酒店集團逾200萬抽獎今開始登記　頭獎為富薈酒店一年長期住宿

▲ 富豪國際酒店集團推出總值200萬抽獎。

接種疫苗獎償計劃陸續有來，富豪國際酒店集團早前宣布推出超過1,100份獎品的大抽獎，大獎為富薈酒店一年長期住宿 (4名)、二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿 (10名)，其他豐富獎品則有9間酒店之住宿及自助晚餐，總值超過港幣200萬元。

凡於2021年9月15日或以前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，並登記成為富豪尊貴會會員，即可登記參加抽獎。集團今日（13日）推出網站，市民可於9月15日晚上11時59分前登記，可按此前往登記網站。

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獎品包括：

富豪國際酒店集團「鼓勵接種疫苗大抽獎」之獎品 名額 總值 (港幣) 富薈酒店一年長期住宿 ４ 820,800 富豪九龍酒店總統套房住宿1晚 10 220,000 富豪國際酒店集團旗下9間酒店精選客房住宿1晚 540 612,000 富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店之自助晚餐 600 419,000 總額 1,154 2,071,800

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責任編輯：鄧凱文、黃悅晴