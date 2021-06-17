【逆齡靚媽】俄美女模特兒與母似足兩姊妹　45歲凍齡媽媽靠3招保養

▲ 24歲俄羅斯模特兒與45歲凍齡媽媽似足兩姊妹。

父母的遺傳基因可以很強大！一名俄羅斯美女模特兒不時被別人讚賞，她看上去比實際年齡還要年輕。近日她分享了與媽媽的合照，請網民看看她的媽媽，就知道她為何能保持年輕，凍齡媽媽令網民嘩然，覺得母女似足兩姊妹。

據英國《每日郵報》報道，來自俄羅斯莫斯科的24歲模特兒Elizaveta Gulyaewa，目前在英國倫敦工作及生活，在TikTok擁有30萬粉絲。網民不時問她為何能保持年輕的外貌，Elizaveta近日拍片分享，並寫道︰

大家好奇為何我看來很年輕，看看我媽就知道。

▲ 圖左的是媽媽，與女兒看來好像差不多年紀。（IG圖片）

網民分不清誰是媽媽

Elizaveta歸功於媽媽Maria良好的遺傳基因，並上載了一張她跟媽媽及姊妹的合照。她表示媽媽今年45歲，但網民紛紛留言稱媽媽看來絕不似45歲，對她的凍齡外表感到震驚，認為在照片看來兩人年齡相差不大，有人笑說看不出她們誰較年長，甚至留言︰

不會吧！我以為金髮的是你妹妹……

媽媽是左邊的還是右邊的？你們看起來同齡。

我是唯一一個認為她媽媽看起來更年輕的人嗎？

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女兒很高興她的媽媽收到這麼多讚美，網民的反應令她出乎意料。母女走在街上總被誤認為姊妹，Elizaveta表示習慣看到媽媽這樣子，加上在俄羅斯有很多像她們這麼漂亮的女人，所以她早已見慣不怪。有網民問媽媽是否單身，Elizaveta指父母結婚逾26年，恩愛如昔。

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4旬媽靠3招保少女樣

Elizaveta分享媽媽的3個保養心得，包括喝大量的水、吃健康的食物及使用不同的護膚品。「世上沒有醜女人，只有懶女人。」她續指媽媽一直都很會照顧自己，每天早晚都護膚，從不偷懶，媽媽亦為自己的外表感到自豪。Elizaveta稱︰

加上她擁有良好基因和娃娃臉特徵，讓她看起來比實際年齡年輕。

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責任編輯：王明芳